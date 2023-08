Este lunes Marcela Tauro (58) regresó a Intrusos tras una semana muy triste para ella ya que, mientras se comunicaba su ruptura de Martín Bisio (38), falleció su mamá, Carmen, lo que la llevó a ausentarse del ciclo de América durante varios días.

De nuevo en la mesa del ciclo que conduce Flor de la Ve, Marcela reveló que en este momento “está en paz. Entera. Y sostenida. Así me siento” gracias a la contención que obtuvo de su grupo familiar, el de trabajo y la compañía de Bisio.

Marcela Tauro (foto: captura Intrusos)

“Venía de anunciar mi separación y justo pasó lo de mi mamá”, recordó la histórica panelista, y señaló que su mamá falleció en paz. “Mamá murió como quería, no se dio cuenta. Se dio de manera inesperada. Yo había trabajado con total normalidad, no se si se acuerdan. Y bueno, un rato después le avise a la producción que no iba a poder venir por lo que había pasado. Así fue, así pasó”, recordó.

MARCELA TAURO REVELÓ LA NOBLE ACTITUD DE SU EX, MARTÍN BISIO, TRAS ENTERARSE DE LA MUERTE DE LA MADRE DE LA PERIODISTA

“Para colmo me pasó estando sola. Porque mi hijo está de viaje estudiantil por Europa, y mi hermana que vive en Suecia había estado hacía dos días con él. Entonces era todo un tema cómo decírselo, para que no lo afectara estando solo y a la distancia”, reveló Marcela-

“Ahí me ayudó el papá, que enseguida se puso a disposición. Mi hermana quiso venir para los trámites, pero le dije que no. Y también mi ex, Martín, que recién habían cortado, y se vino de Rosario apenas le dije”, reconoció.

Marcela Tauro y su ¿exnovio? Martín Bisio.

“Mirá, una cree que está preparada para estas cosas, pero después pasan y te das cuenta que no, que el dolor siempre es fuerte. Lo que me queda es la tranquilidad de haberla disfrutado todo lo que pude”, explicó.

“Yo hace unos años me la llevé a vivir conmigo, y salvo en una internación hará unos dos años que estuvo complicada, después siempre estuvo bien dentro de todo. Lo pasamos bien, la pude disfrutar y eso me deja así”, señaló.

