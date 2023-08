La peor semana de Marcela Tauro ya pasó y en su regreso a Intrusos habló sobre cómo procesa el duelo por la muerte de su madre, y la separación de Martín Bisio, sucedido todo el mismo día, y el fuerte gesto que tuvo Jorge Rial hacia ella.

“Me llamó mucha gente. Me asombré. Hasta Jorge me llamó”, aseguró la periodista.

Entonces, precisó: “Y me dejó un mensaje muy amoroso”.

“Marcelo Polino lloraba más que yo. Porque la conocía”, continuó sobre los mensajes de los amigos del ambiente.

Al final, Marcela Tauro enfatizó que sus todos sus excompañeros de Intrusos le dieron el pésame.

MARCELA TAURO Y SU VÍNCULO CON MARTIN BISIO

“Me fui a Rosario porque Martín me dijo que no me podía quedar sola. Ahí fuimos Timoteo, el perro, y yo. Y ayer volvimos”, relató Marcela.

De todas formas, ante la consulta de Flor de la Ve, Marcela Tauro fue tajante sobre Martín Bisio: “No volvimos. Estamos separados”.