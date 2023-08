El 7 de agosto, murió Carmen Álvarez, madre de la periodista y panelista Marcela Tauro.

Conmovido con la partida de la mamá de su colega amiga, Marcelo Polino le envió un afectuoso mensaje desde Polémica en el Bar.

"Vamos a mandarle un beso a Marcela Tauro y a toda su familia. Hoy a la tarde falleció Carmen, la mamá”, dijo el integrante del programa de América.

Dolido, Polino agregó: "Para mí es familia. Así que estamos todos muy tristes. Beso grande y te acompañamos".

Por la tarde, Laura Ubfal también le envió cariñosas palabras a Tauro a través de Twitter. "Me acaba de decir Marcela Tauro que falleció su mamá. Estamos con vos, Marce querida", escribió en su red social la periodista.

Murió Carmen Álvarez, la mamá de Marcela Tauro: "Estamos todos muy tristes"

MARCELA TAURO ANUNCIÓ LA SEPARACIÓN DE MARTÍN BISIO

Ese mismo día, Marcela Tauro (58) anunció el fin de su pareja con Martín Bisio (38), tras siete años de amor.

"Me separé de Martín, mi novio desde hace 7 años. Nos separamos en buenos términos y seguimos hablando. No sabía si decirlo o no, no soy mucho del posteo porque me parece frío", dijo la panelista en No está todo dicho por La 100.