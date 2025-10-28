La torta de manzanas es un clásico atemporal de la repostería, un postre que evoca la calidez de la cocina casera. Su sencillez esconde un pequeño desafío: lograr una masa que sea perfectamente húmeda, que se funda en la boca y no quede seca o apelmazada.

Si bien la fruta aporta jugosidad, la verdadera magia para conseguir una torta deliciosa y esponjosa reside en la técnica de integración de los ingredientes. El secreto está en la sustitución de la manteca por aceite en la mezcla, lo que garantiza una miga más suave y ligera.

Ingredientes para torta húmeda de manzana

150 cc de aceite.

3 huevos.

200 g de azúcar.

Jugo de una naranja.

Una cdta de esencia de vainilla.

200gr harina 0000.

3 manzanas verdes.

Procedimiento

Batir el aceite junto al azúcar, agregar los 3 huevos (de a uno) y seguir batiendo hasta integrar todo bien. Incorporar el jugo de la naranja y la esencia de vainilla. En tres partes, agregar la harina previamente tamizada. Por último, cortar las manzanas en cubos pequeños, pasarlas apenas por harina y agregarlas a la preparación. Llevar todo a un molde previamente enmantecado y enharinado, y hornear a 170° durante 45 minutos.

