La tarantella es ese postre que evoca meriendas hogareñas y sabores familiares: una torta tipo budín hecha con pan lactal remojado, leche, huevos, azúcar, esencia de vainilla, ralladura de limón y canela, mezclada con rodajas de manzana o pera.

Se arma sobre molde acaramelado, se alternan capas de pan y fruta, y se hornea a baño de María hasta que cuaja con textura húmeda y suave. Una vez desmoldada y fría, se puede decorar con crema chantilly, obleas o almendras para darle altura y contraste.

Ingredientes para tarantella

2 huevos.

30 g de azúcar.

125 cc de leche.

Esencia de vainilla.

Ralladura de limón.

Canela en polvo.

3 rebanadas de pan lactal.

Una manzana verde, o roja, o pera.

Tarantella. Foto: Cucinare.TV.

Procedimiento

Acaramelar un molde. Mezclar en un bowl los huevos, el azúcar, la leche y los perfumes. Retirar la corteza de las rodajas de pan untar algunas con manteca y ubicar boca abajo sobre el molde acaramelado cubriendo toda la base. Disponer de algunas rodajas de frutas cortadas bien finas cubrir con otra capa de pan y luego de fruta seguir hasta completar el molde. Verter la mezcla de leche y huevos colocar una bandeja con agua hornear a baño de maría durante 40 minutos desmoldar una vez frío decorar a gusto, puede ser con crema chantilly y galletitas oblea para darle altura, un poco de maní crocante también quedára muy bien.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/