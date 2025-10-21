Los bocados de merluza a la romana son una de esas delicias de la costa que nos remiten a las frituras de pescado perfectas. Servidos como entrada o como un plato de finger food para disfrutar con la mano, su éxito reside en el contraste ideal entre el interior tierno del pescado y un rebozado crujiente y liviano.

La clave para que la fritura de estos bocados de merluza resulte ligera y perfecta está en la técnica de la masa a la romana. Esta receta tradicional utiliza cerveza y clara de huevo a punto nieve para darle aire a la mezcla, logrando que el pescado se cocine sin resecarse.

Ingredientes para bocados de merluza a la romana

800 g de filet de merluza.

Sal y pimienta, c/n.

Un litro de aceite de girasol para freír.

Para la masa para freír

125 g de harina 000.

Una yema de huevo.

½ cdta de sal.

125 cc de cerveza.

Una clara de huevo.

Para el puré

½ k de calabaza.

Una cda de azúcar.

25 cc de crema de leche.

25 cc de aceite de oliva.

Sal, c/n.

La receta para hacer bocados de merluza a la romana con puré de calabaza. Cucinare.TV.

Procedimiento

Separar la clara de la yema del huevo. En un bowl, mezclar la harina tamizada con el huevo, la sal y la cerveza. Batir bien hasta obtener una pasta lisa y suave, sin grumos. Cubrir con una lámina de papel film en contacto directo con la superficie y dejar descansar una hora en la heladera. Batir la clara de huevo hasta lograr el punto nieve. Incorporar a la pasta de manera envolvente y colocar el filet de merluza en trozos. Reservar en la heladera cubierto con papel film. Freír en abundante aceite a 150° durante unos 5 minutos. Servir con el puré de calabaza.

Para el puré

Pelar la calabaza y cortar en cubos pequeños. Hervir en abundante agua hirviendo con sal. Escurrir y pisar con pisapuré. Pasar por tamiz de malla fina para obtener una textura lisa y homogénea. En una olla, calentar el puré a fuego bajo y terminar con crema de leche y aceite de oliva. Condimentar con azúcar y sal.

