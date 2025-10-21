Los bocados de merluza a la romana son una de esas delicias de la costa que nos remiten a las frituras de pescado perfectas. Servidos como entrada o como un plato de finger food para disfrutar con la mano, su éxito reside en el contraste ideal entre el interior tierno del pescado y un rebozado crujiente y liviano.
La clave para que la fritura de estos bocados de merluza resulte ligera y perfecta está en la técnica de la masa a la romana. Esta receta tradicional utiliza cerveza y clara de huevo a punto nieve para darle aire a la mezcla, logrando que el pescado se cocine sin resecarse.
Ingredientes para bocados de merluza a la romana
- 800 g de filet de merluza.
- Sal y pimienta, c/n.
- Un litro de aceite de girasol para freír.
Para la masa para freír
- 125 g de harina 000.
- Una yema de huevo.
- ½ cdta de sal.
- 125 cc de cerveza.
- Una clara de huevo.
Para el puré
- ½ k de calabaza.
- Una cda de azúcar.
- 25 cc de crema de leche.
- 25 cc de aceite de oliva.
- Sal, c/n.
La receta para hacer bocados de merluza a la romana con puré de calabaza. Cucinare.TV.
Procedimiento
- Separar la clara de la yema del huevo.
- En un bowl, mezclar la harina tamizada con el huevo, la sal y la cerveza. Batir bien hasta obtener una pasta lisa y suave, sin grumos. Cubrir con una lámina de papel film en contacto directo con la superficie y dejar descansar una hora en la heladera.
- Batir la clara de huevo hasta lograr el punto nieve.
- Incorporar a la pasta de manera envolvente y colocar el filet de merluza en trozos. Reservar en la heladera cubierto con papel film.
- Freír en abundante aceite a 150° durante unos 5 minutos.
- Servir con el puré de calabaza.
Para el puré
- Pelar la calabaza y cortar en cubos pequeños.
- Hervir en abundante agua hirviendo con sal. Escurrir y pisar con pisapuré.
- Pasar por tamiz de malla fina para obtener una textura lisa y homogénea.
- En una olla, calentar el puré a fuego bajo y terminar con crema de leche y aceite de oliva.
- Condimentar con azúcar y sal.
