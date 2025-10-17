El pastel de carne es un plato clásico y contundente, ideal para cualquier día de la semana. Esta receta propone una versión distinta. Olvídate de la base de puré; aquí la carne se transforma en un pan de carne que es, a su vez, el relleno de un tentador hojaldre.
El secreto de este pastel diferente reside en un paso crucial: se amasa el relleno con mostaza, perejil y salchicha parrillera desmenuzada. Luego, este relleno se envuelve en la masa de tarta, junto a una generosa capa de quesos que se derriten al hornear.
Ingredientes para pastel de carne envuelto en hojaldre
- 500 g de carne picada.
- 300 g de salchicha parrillera sin piel y desmenuzada.
- ½ taza de cebolla picada.
- ¼ de cdta de pimienta negra molida.
- Una cda de mostaza.
- 2 cdas de perejil picado.
- ¼ de taza de salsa de tomate bien espesa.
- Un huevo.
- 200 g de queso cheddar.
- 100 g de queso danbo.
- Una masa para tarta.
- Huevo para pintar.
- 3 cdas de queso rallado.
La receta para para preparar pastel de carne envuelto en hojaldre. Cucinare.TV.
Procedimiento
- Precalentar el horno a 180°.
- Mezclar la carne picada con la salchicha, la cebolla, la pimienta, la mostaza, el perejil, la salsa de tomate y el huevo.
- Amasar hasta lograr una apariencia homogénea.
- Colocar la mezcla en una placa para horno darle forma redonda con un agujero en el medio y cocinar durante 20 minutos. Enfriar.
- Para el armado, colocar una masa en una placa forrada con papel manteca y hacer una base del tamaño del pan de carne con fetas de queso cheddar.
- Disponer encima la carne ya cocida, cubrir con más queso cheddar y danbo y, por último, colocar la masa.
- Hacer un hueco con la masa en el medio y apretar los bordes de afuera y los del centro para que no se escape el queso.
- Pincelar con huevo, espolvorear con el queso rallado y hornear unos 10 minutos en horno a 180°.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/