La hamburguesa y la empanada son dos íconos de la cocina que todos amamos. Esta receta original llega para terminar con las discusiones familiares sobre qué comer, combinando lo mejor de ambos mundos: la jugosidad de la carne y la practicidad de la masa criolla.

El resultado es un bocado crujiente por fuera y delicioso por dentro, una vuelta de tuerca genial que transforma un plato común en una propuesta divertida y sorprendente para la mesa. Su preparación es tan simple y rápida que estará lista en solo minutos.

Ingredientes para empanadas de hamburguesas

300 g de carne picada.

Una cda de mostaza.

Una cda de salsa barbacoa.

Una cda de perejil picado.

Una cda de cebolla rallada.

Para la guarnición

100 g de queso fresco.

Un morrón asado picado en juliana.

100 g de jamón cocido.

Una cda de salsa barbacoa.

10 tapas de empanadas.

La receta para cocinar hamburguesas envueltas en masa de pan. Cucinare.TV.

Procedimiento

Hacer una masa con la carne y los demás ingredientes. Formar hamburguesitas de unos 7 cm de diámetro y cocinarlas a la plancha. Disponer las tapas de empanada sobre la mesada y pincelarlas con salsa barbacoa Poner las hamburguesas, y sobre ellas el queso y jamón. Cerrarlas en forma de bolitas y disponerlas en una placa. Pintar con huevo y espolvorear con semillas de sésamo y amapolas. Llevar al horno a 180° hasta dorar.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/