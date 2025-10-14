La hamburguesa y la empanada son dos íconos de la cocina que todos amamos. Esta receta original llega para terminar con las discusiones familiares sobre qué comer, combinando lo mejor de ambos mundos: la jugosidad de la carne y la practicidad de la masa criolla.
El resultado es un bocado crujiente por fuera y delicioso por dentro, una vuelta de tuerca genial que transforma un plato común en una propuesta divertida y sorprendente para la mesa. Su preparación es tan simple y rápida que estará lista en solo minutos.
Ingredientes para empanadas de hamburguesas
- 300 g de carne picada.
- Una cda de mostaza.
- Una cda de salsa barbacoa.
- Una cda de perejil picado.
- Una cda de cebolla rallada.
Para la guarnición
- 100 g de queso fresco.
- Un morrón asado picado en juliana.
- 100 g de jamón cocido.
- Una cda de salsa barbacoa.
- 10 tapas de empanadas.
La receta para cocinar hamburguesas envueltas en masa de pan. Cucinare.TV.
Procedimiento
- Hacer una masa con la carne y los demás ingredientes.
- Formar hamburguesitas de unos 7 cm de diámetro y cocinarlas a la plancha.
- Disponer las tapas de empanada sobre la mesada y pincelarlas con salsa barbacoa.
- Poner las hamburguesas, y sobre ellas el queso y jamón.
- Cerrarlas en forma de bolitas y disponerlas en una placa. Pintar con huevo y espolvorear con semillas de sésamo y amapolas.
- Llevar al horno a 180° hasta dorar.
