El sándwich de albóndigas es ese mix irresistible de pan crujiente, bocados jugosos de carne picada y salsa de tomate. Este ícono de los food trucks neoyorquinos conquista paladares, sobre todo cuando se lo prepara con una ciabatta casera.

En esta nota te contamos cómo lograr ese equilibrio perfecto para que tu sándwich quede crocante por fuera y suculento por dentro. Te mostramos paso a paso cómo preparar el pan y condimentar la carne para que el éxito esté garantizad

Ingredientes para sándwich de albóndigas

Para las albóndigas

250 g de carne picada de res.

250 g de carne picada de cerdo.

Sal y pimienta negra, a gusto.

Un diente de ajo.

Un puñado de perejil picado.

Una cdta de mostaza en grano.

50 g de queso parmesano rallado.

1/2 taza de pan rallado.

Un huevo.

Una cdta de ralladura de limón.

Harina.

Para la salsa

Una cebolla.

Una zanahoria.

2 ramitas de apio.

500 cc de puré de tomates.

1/2 chile.

Agua, c/n.

Sal y pimienta, a gusto.

Una cdta de paprika.

Una hoja de laurel.

3 cdas de aceite de oliva.

Provolone.

Rúcula.

Para el pan ciabatta

Esponja de levadura

2 tazas y media de harina.

Una taza y media de agua.

2 cdas de levadura en polvo.

Masa

2 cdas de sal.

Una taza de agua.

Una cdta de polvo de hornear.

4 tazas de harina.

Sándwich de albóndigas. Foto: Cucinare.TV.

Procedimiento

Para el pan de ciabatta

Disolver la levadura con el agua tibia. En un bowl, disponer la harina y formar un hueco en el centro. Verter el agua con la levadura y mezclar hasta formar una masa homogénea. Cubrir con un film y dejar fermentar toda una noche.

Masa

En un bowl, mezclar la harina con la sal y el polvo de hornear. Formar un hueco en el centro y disponer la esponja de levadura. Mezclar con cuchara de madera. Incorporar agua y continuar mezclando durante 15 minutos (debe quedar una masa chirle). Pasar a un bowl enharinado, cubrir con un film y dejar reposar hasta que duplique su volumen. Dividir la masa en porciones y estirar manualmente formando rectángulos. Precalentar el horno a 200°/220º y disponer en la base una asadera con agua. En la parte media del horno, disponer el pan y cocinar durante 15 minutos. Retirar la asadera con el agua y terminar la cocción hasta que el pan se vea dorado.

Para las albóndigas

Empezar por la salsa. Picar la cebolla, la zanahoria y el apio. Picar el chile. Llevar a una sartén con aceite de oliva y sudar. Condimentar con sal, pimienta, paprika y laurel.

