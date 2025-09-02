Las rabas son ese aperitivo infalible que arranca cualquier reunión. Lograrlas doradas y crocantes puede parecer laborioso, pero requiere seguir pasos simples y utilizar los ingredientes adecuados.

En esta receta, el toque clave es aportado por los condimentos, la ralladura de limón y la cerveza que se utiliza para aligerar la mezcla con la que se hace el rebozado. El resultado final son rabas crocantes y con el dorado perfecto.

Ingredientes para rabas

3 anillos de calamar cortados en aros

3 huevos

1 cdita de comino

1 diente de ajo picado

1 cdita de cebolla rallada

1 cdita de ralladura de limón

1 cdita de pasta de curry

1 cdita de pimentón

Harina c/n

1 cdita de polvo de hornear

Cerveza c/n

Sal y pimienta C/N

Aceite para freír.

Procedimiento

Integrar en un bowl los huevos, luego las especias y luego la harina hasta formar una masa bien densa. Luego aligerar con cerveza. Salpimentar. Dejar reposar unos minutos. Pasar las anillas de calamar por harina, y luego por esta masa. Freír en aceite de girasol. Retirar sobre papel absorbente y servir con gajos de limón.

