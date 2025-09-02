Las rabas son ese aperitivo infalible que arranca cualquier reunión. Lograrlas doradas y crocantes puede parecer laborioso, pero requiere seguir pasos simples y utilizar los ingredientes adecuados.
En esta receta, el toque clave es aportado por los condimentos, la ralladura de limón y la cerveza que se utiliza para aligerar la mezcla con la que se hace el rebozado. El resultado final son rabas crocantes y con el dorado perfecto.
Ingredientes para rabas
- 3 anillos de calamar cortados en aros
- 3 huevos
- 1 cdita de comino
- 1 diente de ajo picado
- 1 cdita de cebolla rallada
- 1 cdita de ralladura de limón
- 1 cdita de pasta de curry
- 1 cdita de pimentón
- Harina c/n
- 1 cdita de polvo de hornear
- Cerveza c/n
- Sal y pimienta C/N
- Aceite para freír.
Procedimiento
- Integrar en un bowl los huevos, luego las especias y luego la harina hasta formar una masa bien densa.
- Luego aligerar con cerveza.
- Salpimentar.
- Dejar reposar unos minutos.
- Pasar las anillas de calamar por harina, y luego por esta masa.
- Freír en aceite de girasol.
- Retirar sobre papel absorbente y servir con gajos de limón.
