Los tequeños son un clásico irresistible que combina lo crujiente del exterior con un corazón de queso derretido que conquista desde el primer mordisco. Esta receta casera demuestra que preparar estos bocaditos no tiene por qué ser complicado.
Con pocos ingredientes, un paso a paso claro y apenas unos minutos de fritura, podés lograr una entrada que desaparece de la mesa al instante. Un snack fácil, sabroso y con ese encanto casero que nunca falla.
Ingredientes para tequeños
Tequeños
- Queso Danbo 180 grs
- Tapa de empanadas 3
- Aceite c/n
- Huevo 1
Salsa
- Tomates 2
- Aceite de oliva c/n
- Sal c/n
- Piminta c/n
- Orégano c/n
Procedimiento
- Cortar el queso en tiras.
- Tomar las tapas de empanadas, espolvorear con harina para que no se peguen y con la ayuda de un palo de amasar estirarlas hasta que queden de 1mm de espesor aproximadamente.
- Cortar la masa en tiras.
- Tomar cada una de las tiras, y envolver un trozo de queso danbo.
- Repetir el procedimiento hasta que todos los trozos de queso estén envueltos.
- Colocarlos en una placa con aceite, y pincelar con huevo.
- Llevar al horno a 220° por 15 minutos.
- Para la salsa, rayar dos tomates, agregar aceite de oliva, sal, pimienta y orégano a gusto.
