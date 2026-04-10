Jon Bernthal está de vuelta y trae consigo a Frank Castle, el antihéroe más temido del universo Marvel. El primer tráiler de The Punisher: La Última Muerte (The Punisher: One Last Shot) ya está disponible y dejó a todos con la boca abierta. El especial se estrenará el 12 de mayo en Disney+, marcando el regreso de uno de los personajes más intensos y polémicos de la franquicia.

En las imágenes del avance, se ve a un Punisher al límite, envuelto en llamas, perseguido por sus propios fantasmas y dispuesto a todo en su cruzada personal. La violencia y el tormento psicológico son protagonistas en esta nueva entrega, que promete llevar la historia de Castle a un terreno todavía más oscuro.

The Punisher, es uno de los personajes más complejos y queridos de Marvel. Su historia, atravesada por el asesinato de su familia, lo empujó a una vida de venganza y justicia por mano propia, lejos del molde clásico de los superhéroes.

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MÁS OSCURO QUE NUNCA: JON BERNTHAL REGRESA COMO THE PUNISHER EN LA ÚLTIMA MUERTE

Después de dos temporadas como protagonista en Netflix, Castle vuelve a ser el centro de la acción, esta vez bajo la dirección de Reinaldo Marcus Green y con el propio Jon Bernthal como coautor del guion. El tráiler muestra a un Castle que arde, sufre alucinaciones y escucha voces perturbadoras, en una exploración profunda de su costado más humano y atormentado.

La apuesta de Marvel Studios es clara: ofrecer una historia cruda, con dilemas morales y una brutalidad que va más allá de lo visto hasta ahora en el MCU. El regreso de The Punisher no es casualidad. Llega justo después del final de la segunda temporada de Daredevil: Born Again, ampliando el universo de los héroes urbanos en Disney+. En esa serie, Bernthal compartió pantalla con Charlie Cox (Daredevil) y Vincent D’Onofrio (Kingpin), quien ahora es alcalde de Nueva York.

Póster de The Punisher: One Last Shot (Gentileza Disney+)

El final de “Born Again” dejó a Castle capturado y encarcelado por fuerzas policiales al servicio de Kingpin, pero logró escapar en la escena postcréditos. Esa fuga es el punto de partida para la nueva ola de venganza que veremos en “La Última Muerte”.

Además, la trama conecta con otros héroes callejeros como Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist, que también migraron de Netflix a Disney+. Y hay más: está confirmado que Bernthal participará en la próxima serie Spider-Man: Un Nuevo Día, lo que abre la puerta a nuevas alianzas y cruces dentro del MCU.

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