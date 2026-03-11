La cantante y actriz Miley Cyrus vuelve a uno de los personajes que marcó su carrera con “Hannah Montana: Especial 20° aniversario”, un nuevo contenido original que llegará muy pronto a la plataforma Disney+.

El especial celebra dos décadas del estreno de la icónica serie Hannah Montana, emitida originalmente por Disney Channel y convertida en un fenómeno global que marcó a toda una generación de fans.

Disney+ dio a conocer el póster oficial de Hannah Montana: Especial 20° aniversario.

Disney+ dio a conocer el póster oficial de Hannah Montana: Especial 20° aniversario

Un especial con Miley Cyrus y material inédito

Filmado ante una audiencia en vivo en estudio, el especial contará con una entrevista exclusiva y en profundidad con Miley Cyrus, quien ofrecerá una mirada íntima sobre la creación del personaje y el impacto cultural que tuvo la serie en el público.

Con una mezcla de nostalgia y nuevas reflexiones, la artista repasará los momentos, la música y los recuerdos que definieron una era, además de compartir material de archivo nunca visto.

Miley Cyrus como Hannah Montana.

Durante el programa también volverán a cobrar vida algunos de los sets más recordados de la serie, como la sala de estar de la familia Stewart y el famoso armario de Hannah Montana, elementos icónicos dentro del universo del show.

Alex Cooper será la conductora del especial

El especial estará presentado por Alex Cooper y contará con la producción de HopeTown Entertainment y Unwell Productions.

La producción estará liderada por Ashley Edens como showrunner, mientras que Miley Cyrus, Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper y Matt Kaplan se desempeñan como productores ejecutivos.

El fenómeno global de Hannah Montana

Miley Cyrus como Hannah Montana

Desde su estreno, Hannah Montana se transformó en uno de los mayores fenómenos de la televisión juvenil. La serie fue nominada al Emmy y dio origen a una franquicia que incluye 14 álbumes de platino y 18 de oro en todo el mundo, además de dos películas.

El impacto cultural del programa trascendió la televisión, influyendo en la música, la moda y la cultura pop, y lanzando definitivamente la carrera internacional de Miley Cyrus.

Una celebración para los fans

Mientras se espera el estreno del especial, los fans ya pueden revivir los momentos más icónicos de la serie en Disney+, donde se encuentra disponible la colección completa de Hannah Montana.