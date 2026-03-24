Disney estrenó en las últimas horas el primer tráiler de la versión con actores de Moana, y el gran protagonista es, sin dudas, Dwayne “The Rock” Johnson en el papel del carismático semidiós Maui.

El estreno del live-action llega en un momento de auge para la franquicia: la primera película animada de 2016 recaudó casi 700 millones de dólares y fue nominada a dos premios Oscar. Su secuela, Moana 2, estrenada en 2024, ya superó los 1.000 millones de dólares en taquilla.

Fotograma de Moana, en su versión con actores (Foto: gentileza Disney)

La película sigue la trama de la versión animada original: Moana (Catherine Lagaʻaia), hija del jefe de la isla de Motunui, es elegida por el océano para devolver el corazón de la diosa Te Fiti, robado por Maui miles de años atrás.

El elenco se completa con John Tui como el jefe Tui (padre de Moana), Frankie Adams como Sina (su madre) y Rena Owen como la abuela Tala.

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La producción está a cargo de Dwayne Johnson, Dany Garcia, Beau Flynn, Hiram Garcia y Lin-Manuel Miranda. Además, Auliʻi Cravalho —la voz original de Moana— participa como productora ejecutiva junto a Kail. Las canciones originales son obra de Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foaʻi y Mark Mancina, quien también compuso la banda sonora.

Fotograma de Moana, en su versión con actores (Foto: gentileza Disney)

La transformación de Johnson fue un verdadero desafío físico y artístico. El actor reveló que necesitó dos horas y media de maquillaje diario para ponerse el traje corporal diseñado por Joel Harlow, ganador del Oscar por Star Trek. El resultado: más de 18 kilos extra entre prótesis, peluca y vestuario, que lo acompañaron durante todo el rodaje.

“Eso es un adicional de 40 libras sobre vos”, contó Johnson. “Hay una libertad cuando actuás, pero fue un ajuste trabajar las emociones a través de las 40 libras de prótesis, pelo y cuerpo que llevaba encima”.

Para la filmación, el equipo construyó físicamente la aldea de Motunui, buscando una inmersión total en el universo polinesio. La nueva versión de Moana llegará a los cines de América Latina el 9 de julio de 2026 y promete ser uno de los grandes eventos cinematográficos del año.

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