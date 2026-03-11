Los ángeles ignorantes es una serie italiana de una temporada y ocho episodios, creada por Ferzan Özpetek y lanzada en Disney+. Nació como relectura en formato serie de la película que el propio autor estrenó a comienzos de los 2000, pero aprovecha los capítulos para entrar y salir de distintos personajes.

Este drama romántico mezclado con thriller, en el que una vida “ordenada” se desarma de golpe y obliga a revisar todo lo que se daba por cierto. No se apura para dar respuestas, se toma el tiempo de mostrar cómo se instala el duelo, cómo se filtra la culpa en lo cotidiano y cómo una revelación reacomoda la memoria de una pareja.

Además, la serie está construida como un “coral” de vínculos: hay una comunidad de amigos que opera como segunda familia, con lealtades, roces, ternura y códigos propios.

Ese contraste ayuda a mirar la pareja desde otro ángulo: qué es pertenecer, qué es cuidar, qué es amar sin controlar, y qué lugar ocupan las amistades cuando la vida te cambia el libreto.

De qué trata Los ángeles ignorantes

Antonia lleva una vida que, desde afuera, parece perfecta. Pero todo cambia cuando muere Massimo, su marido, en un accidente. En pleno shock, ella descubre que él tenía una relación paralela y que la otra persona no era una mujer, sino un hombre: Michele.

La reacción inicial de Antonia es de bronca, desconcierto y humillación, pero el relato se vuelve interesante cuando decide ir a buscar respuestas y termina entrando en el mundo de Michele.

Ahí aparece el corazón de la historia: Antonia conoce a un grupo de amigos excéntricos, diversos y muy unidos que, para Massimo, eran casi una familia. En esa casa y en esa dinámica, la protagonista ve a su marido desde un ángulo desconocido: hábitos, frases, rituales, afectos, heridas.

A medida que convive con ellos, el duelo deja de ser solo pérdida y se transforma en relectura: entiende que el hombre con el que vivía no era “uno”, sino varios, y que la pareja a veces simplifica lo complejo para poder seguir funcionando.

Con ese movimiento, Los ángeles ignorantes abren temas que a las parejas les pegan cerca: qué hacemos con lo que ignoramos del otro, qué cosas elegimos no preguntar, y cómo se negocia la intimidad cuando aparecen identidades, deseos y vínculos que no entraban en el mapa original.

Cuál es el reparto de Los ángeles ignorantes

Cristiana Capotondi como Antonia

Eduardo Scarpetta como Michele

Luca Argentero como Massimo

Ambra Angiolini como Annamaria

Los ángeles ignorantes, la serie italiana que arrasa en Disney+.

La película que lo empezó todo

El hada ignorante (cambia la traducción al español, pero el título original es el mismo que el de la serie, Le fate ignoranti, 2001) es una película italiana dirigida por Özpetek que mezcla drama romántico y retrato de comunidad.

Como en la serie, la historia arranca cuando Antonia (Margherita Buy), tras la muerte repentina de su marido Massimo, descubre un cuadro con una dedicatoria que la lleva a una verdad inesperada: su esposo tenía una relación secreta con Michele (Stefano Accorsi).

Compitió por el Oso de Oro en la Berlinale (Festival de Berlín) en 2001, lo que lo colocó en una vidriera internacional de primera línea.

Además, ese mismo año figuró en la programación del Festival de Toronto (TIFF)dentro de Contemporary World Cinema, otra plaza clave para el circuito global.