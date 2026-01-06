Marvel Studios encendió las expectativas de los fanáticos con el lanzamiento del primer tráiler de Wonder Man, la serie que promete renovar el universo de superhéroes en la pantalla chica. La producción, que llegará a Disney+ el 28 de enero, contará con un total de 8 episodios y ya mostró sus primeras imágenes promocionales.

La historia gira en torno a Simon Williams, un personaje clásico creado por Stan Lee, Don Heck y Jack Kirby. En esta versión, el protagonista será interpretado por Yahya Abdul-Mateen II, quien se pone en la piel de un joven con poderes extraordinarios: fuerza, velocidad, resistencia, durabilidad, reflejos y agilidad mejoradas.

Póster de Wonder Man (Foto: gentileza Disney+)

El tráiler muestra a Williams intentando abrirse camino como actor en un Hollywood que le da la espalda a quienes tienen habilidades especiales. En medio de ese rechazo, el personaje decide ocultar sus poderes mientras asume el rol de Wonder Man, enfrentando el desafío de vivir entre dos mundos.

LLEGA WONDER MAN, LA NUEVA SERIE DE MARVEL QUE PRECEDE A AVENGERS: DOOMSDAY

Marvel compartió imágenes promocionales que dejan ver el tono y la estética de la serie, apostando a una mezcla de acción, drama y humor. La expectativa es alta: Wonder Man busca posicionarse como una de las grandes apuestas del estudio para el próximo año.

Fotograma de Wonder Man (Foto: gentileza Disney+)

En paralelo al anuncio de Wonder Man, Marvel también publicó el primer avance de Avengers: Doomsday, la película que marcará el regreso de Chris Hemsworth como Thor. El tráiler se centra en el Dios del Trueno, mostrando una escena emotiva en la que le reza a su padre Odín y pide por la seguridad de su hija Love (interpretada por India Rose Hemsworth).

La historia de Doomsday continuará en Avengers: Secret Wars, que ya tiene fecha de estreno confirmada.

Cuándo se estrenan las próximas producciones de Marvel

Wonder Man : Estrena el 28 de enero en Disney+, con 8 episodios.

Avengers: Doomsday : Llega a los cines el 18 de diciembre de 2026 .

Avengers: Secret Wars: Su estreno está previsto para el 17 de diciembre de 2027.

Marvel sigue apostando fuerte a sus historias y personajes, y los fanáticos ya cuentan los días para ver qué sorpresas traerá el universo en expansión.

