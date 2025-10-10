En ocasiones, la espera vale la pena. Y mucho más si se trata de un sueño de toda la vida. Es el caso del triple ganador del Premio Oscar, Guillermo del Toro, el mexicano que se enfrenta a la imponente tarea de versionar el relato original del género de la ciencia ficción y uno de los monstruos más icónicos de la cultura literaria y cinematográfica.

Sucede que en Netflix pronto verá la luz nada menos que Frankenstein, un novedosa versión que apunta a reinterpretar la narrativa clásica de Mary Shelley para una nueva generación de espectadores.

Pero una particularidad es que el filme de 2 horas 29 minutos de duración tendrá su estreno en cines selectos el 17 de octubre de 2025, antes de su lanzamiento en Netflix el 7 de noviembre. Una decisión que persigue un claro objetivo: posicionarla como una contendiente para los prestigiosos premios de la Academia de Hollywood.

Quiénes actúan en Frankenstein

Para esta producción y gran apuesta liderada por Guillermo del Toro, no podía quedarse atrás el elenco, encabezado por nombres de peso como Oscar Isaac, quien interpreta a Víctor Frankenstein; y Jacob Elordi, le da vida a la criatura o monstruo.

Frankenstein, dirigido por Guillermo del Toro y con gran elenco.

A ellos tres se suman la participación de Christoph Waltz (Henrich Harlander), Mia Goth (Elizabeth Lavenza), Charles Dance (Leopold Frankenstein), David Bradley (Blind Man), Lars Mikkelsen (Capitán Anderson), Felix Kammerer (William Frankenstein) y Ralph Ineson (Profesor Krempe), entre otros.

Qué se espera de la película

Se sabe que la trama gira en torno a un científico obsesionado, Victor Frankenstein, que da vida a una criatura con restos de cadáveres, sólo para luego aborrecerla. En este caso, la cinta busca explorar temas universales como la paternidad, el legado, la identidad y la humanidad desde una perspectiva personal y emotiva.

El tráiler oficial de Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro.

Uno de los objetivos donde los críticos pondrán la lupa es la reflexión acerca de las implicaciones éticas y filosóficas de la historia de Frankenstein, en especial en el contexto tecnológico contemporáneo.

Descubrir si el mexicano logra o no balancear las demandas de los amantes del clásico con las de una audiencia moderna.

Por caso, Frankenstein no surge solamente como un eslabón más en la extensa filmografía del director, sino también un gigante desafío personal, y por supuesto, al evolución en la forma de contar historias clásicas.

Frankenstein, la apuesta a una versión se estrena en Netflix.

El sueño cumplido de Guillermo del Toro

Para el cineasta mexicano, la novela gótica de Mary Shelley de 1818 y la película de 1931 con Boris Karloff son sus textos personales: el origen de un afecto de toda la vida.

“Sentí que nacía en un mundo implacable, donde o tenías que ser un corderito blanco o estabas condenado”, dice del Toro. Y añade: “En el momento en que Karloff cruza el umbral en la película, retrocede y luego gira, dije: ‘Ese soy yo’. Fue una transferencia de alma inmediata y absoluta. Y creo que eso nunca ha desaparecido”.

Y para redondear su sentimiento, durante una entrevista reciente desde Toronto, donde estaba mezclando la película, afirmó: “Es la película para la que he estado entrenando durante 30 años”.