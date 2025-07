Disney presentó el primer tráiler oficial, póster e imágenes de Tron: Ares, la nueva entrega de su icónica franquicia de ciencia ficción. La película llegará a los cines de Latinoamérica el 9 de octubre, con una historia que une mundos digitales, acción y tecnología de vanguardia.

Una de las grandes novedades es el regreso de Nine Inch Nails con música original para el film. La banda ganadora del Grammy® lanzó el tema “As Alive As You Need Me To Be”, el primer sencillo de la banda sonora oficial. El track ya se puede escuchar en el tráiler y en plataformas digitales.

Foto: Disney

Tron: Ares (Original Motion Picture Soundtrack) será el primer álbum cinematográfico completo firmado como Nine Inch Nails, aunque Trent Reznor y Atticus Ross —integrantes del grupo— ya ganaron dos premios Oscar, tres Globos de Oro, un Grammy y un Emmy por sus composiciones anteriores.

Leé más:

Mortal Kombat 2 llega a los cines en octubre: el tráiler con el debut de Johnny Cage

DE QUÉ TRATA TRON: ARES, LA NUEVA ENTREGA PROTAGONIZADA POR JARED LETO Y CON MÚSICA DE NINE INCH NAILS

La película sigue a Ares, un sofisticado programa que es enviado desde el mundo digital al mundo real en una misión peligrosa. Este cruce marca el primer contacto entre la humanidad y la inteligencia artificial en el universo Tron.

Tron: Ares está dirigida por Joachim Rønning y protagonizada por Jared Leto, junto a Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan, con Gillian Anderson y Jeff Bridges.

Foto: Disney

Entre los productores figuran Sean Bailey, Jeffrey Silver, Justin Springer, Jared Leto, Emma Ludbrook y Steven Lisberger, mientras que Russell Allen se desempeña como productor ejecutivo. Una apuesta visual y sonora que promete romper los límites de la ciencia ficción.

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.