Amazon Prime Video apostó fuerte al thriller psicológico con The Better Sister (La mejor hermana), una serie de 8 capítulos basada en el bestseller homónimo de Alafair Burke.

Estrenada en este 2025, la producción se convirtió en una de las apuestas más comentadas de la plataforma por su atrapante premisa.

De qué trata la serie The Better Sister

La historia de The Better Sister gira en torno a dos hermanas, Chloe y Nicky Taylor, interpretadas por Jessica Biel y Elizabeth Banks. Ambas tomaron caminos distintos en la vida: Chloe se convirtió en una ejecutiva exitosa, mientras que Nicky luchó contra las adicciones y los errores del pasado.

Pero el asesinato del esposo de Chloe –quien también fue exmarido de Nicky– obliga a las hermanas a reencontrarse, removiendo viejas heridas y sacando a la luz verdades ocultas.

Por qué vale la pena ver The Better Sister en Primer Video

1- Un crimen intrigante

La investigación del crimen avanza mientras la relación entre las hermanas se tensa y se vuelve cada vez más turbia. Entonces surgen preguntas: ¿Qué pasó realmente la noche del asesinato? ¿Y quién de las dos dice la verdad?

2- El elenco

Jessica Biel, también productora ejecutiva de la serie, ofrece una interpretación muy alejada de sus papeles anteriores. Elizabeth Banks, por su parte, brilla con un rol emocionalmente caótico que le permite explorar una gama más oscura de su repertorio.

El reparto se completa con Corey Stoll como el fiscal encargado del caso, y Dallas Roberts en el papel del esposo asesinado, cuya presencia persiste a través de flashbacks claves que aportan contexto y tensión.

'The Better Sister', la serie de suspenso y 8 capítulos en Prime Video.

3- Un guion preciso

The Better Sister no es solo una historia sobre un crimen, sino una exploración profunda de los vínculos familiares, la rivalidad entre hermanas y la fragilidad de las apariencias.

La serie utiliza de forma efectiva los recursos del thriller: cliffhangers en cada episodio, revelaciones paulatinas y un tono inquietante.

La dirección está a cargo de Lesli Linka Glatter (Homeland, Mad Men), quien imprime una mirada femenina y perspicaz al desarrollo emocional de los personajes.

Los guiones combinan el ritmo de un drama policial con momentos de intimidad emocional, logrando un equilibrio que atrapa.

4- Es una buena adaptación

Como se dijo, la serie está basada en la novela de Alafair Burke, una autora destacada dentro del thriller legal y policial.

La adaptación respeta la estructura original del libro pero también se toma libertades creativas para potenciar el drama visual. Para quienes leyeron la novela, hay suficientes diferencias como para mantener el suspenso; y para quienes no, es una historia completamente accesible y envolvente.

Entonces… ¿por qué no te la podés perder?

Para los fanáticos de los thrillers familiares como Big Little Lieso The Undoing, The Better Sister ofrece una experiencia prácticamente igual de adictiva. Sus 8 episodios hacen que sea una maratón perfecta para el fin de semana.

Además, la serie plantea preguntas incómodas sobre temas universales, como la lealtad, la culpa y la identidad, sin caer en respuestas fáciles. ¿La vas a ver?