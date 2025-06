Si no sabés qué ver este mes, no estás solo: entre tantos estrenos, el algoritmo no siempre ayuda.

Por eso, te dejamos una guía con las mejores series y películas nuevas de junio 2025 en Netflix, Disney+, Prime Video, Max, Filmin, Movistar Plus+ y Apple TV+.

Hay de todo: thrillers, biografías, comedias, animación y mucho drama. Elegí tu favorita y preparate para maratonear.

🔥 1 de junio – Max

Mountainhead

El creador de Succession, Jesse Armstrong, se pasa al cine con esta historia de multimillonarios tech en crisis.

Con Steve Carell como protagonista, la película explora cómo una reunión entre viejos amigos se transforma en una bomba de tensión geopolítica por culpa de la desinformación generada por inteligencia artificial.

Dónde verla: Max

❄️ 6 de junio – Netflix

Mikaela

Daniel Calparsoro vuelve con un thriller invernal lleno de tensión. Antonio Resines lidera esta historia de atracadores que aprovechan una tormenta para robar un furgón blindado… sin saber que terminarán enfrentados a una insólita dupla: un policía desesperado y una joven accidentalmente envuelta en la persecución.

Dónde verla: Netflix

🌊 6 de junio – Netflix

Los supervivientes

Basada en el bestseller de Jane Harper, este misterio costero revive una tragedia del pasado con un nuevo crimen que sacude a un pueblo entero. Ideal para fans del thriller juvenil con clima veraniego.

Dónde verla: Netflix

👨‍🎤 6 de junio – Max

Chespirito: Sin querer queriendo

La esperada biopic de Roberto Gómez Bolaños llega a la pantalla. Una mirada profunda a la carrera del creador de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, entre triunfos, fracasos y una televisión muy distinta a la actual.

Dónde verla: Max

🧑‍🏫 6 de junio – Filmin

La tutoría

Un niño de 6 años es acusado de un comportamiento ambiguo con un compañero. El debate moral que se desata entre padres y docentes se transforma en un intenso thriller ético. Protagoniza Renate Reinsve (La peor persona del mundo).

Dónde verla: Filmin

👽 6 de junio – Disney+

Predator: Asesino de asesinos

Tres guerreros de distintas épocas (vikinga, Japón feudal, Segunda Guerra Mundial) enfrentan al mítico cazador en esta antología animada ultra violenta. Expande el universo de Predator: La presa.

Dónde verla: Disney+

👩‍🔧 25 de junio – Disney+

Ironheart

Del universo de Black Panther, llega la historia de una joven prodigio que hereda el espíritu de Iron Man. Una serie Marvel producida por Ryan Coogler que promete profundidad emocional y acción high-tech.

Dónde verla: Disney+

🔫 24 de junio – SkyShowtime

The Killer

John Woo reimagina su clásico de 1989, ahora con Nathalie Emmanuel en el rol principal. En un París cargado de estilo y traición, una asesina se niega a completar un trabajo y desata un caos imparable.

Dónde verla: SkyShowtime

🧟 26 de junio – Movistar Plus+

Los sin nombre

Miniserie basada en el clásico de terror de Jaume Balagueró. Una madre recibe señales de que su hija perdida podría estar viva, y empieza a investigar… hasta toparse con una siniestra secta.

Dónde verla: Movistar Plus+

🦑 27 de junio – Netflix

El juego del calamar – Temporada 3

Llega el cierre de una de las series más exitosas de la historia. Gi-hun vuelve a jugar, la rebelión fallida pesa, y los secretos del líder podrían cambiarlo todo. ¿Quién sobrevivirá al final?

Dónde verla: Netflix

🔥 27 de junio – Apple TV+

Smoke

Taron Egerton encabeza este drama criminal visualmente impactante. Dos expertos persiguen a pirómanos en serie mientras incendios espectaculares arrasan la ciudad. Producción de altísimo nivel.

Dónde verla: Apple TV+

💘 28 de junio – Filmin

Daniela Forever

Nacho Vigalondo vuelve con una historia de amor que mezcla duelo, ciencia ficción y sueños lúcidos. ¿Qué harías si pudieras volver a ver a tu amor perdido… cada noche?

Dónde verla: Filmin

🎭 12 de junio – Prime Video

Deep Cover

Bryce Dallas Howard brilla en esta comedia de acción donde una actriz frustrada termina trabajando para la policía infiltrando delincuentes. Fresca, divertida y con mucha ironía.

Dónde verla: Prime Video

📌 ¿Cuál vas a ver primero?

Entre los estrenos destacados de Netflix, Disney+ y HBO, este junio 2025 viene cargadísimo de opciones para todos los gustos.

¿Drama? ¿Acción? ¿Biografías? Están todas. Compartí esta guía y ayudá a otros a encontrar su próxima maratón.