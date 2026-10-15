Hay experiencias que invitan a mirar hacia afuera y otras que proponen algo menos habitual: detenerse y mirar hacia adentro. Experiencia El Sol nació de esa búsqueda y se convirtió en un recorrido inmersivo que invita a reflexionar sobre la propia historia, los vínculos, los recuerdos y el sentido de la vida.

Detrás del proyecto están Alberto y Sofía Akopow, padre e hija. La propuesta es el resultado de años de ideas, cambios de rumbo, pruebas y decisiones que transformaron un concepto artístico inicial en un espacio físico pensado para que cada visitante atraviese su propia experiencia.

“¿Qué le da sentido a tu vida? ¿Para qué estás en este mundo?”, plantea Alberto como punto de partida de una pregunta que también lo interpela a él. No se trata de ofrecer respuestas cerradas, sino de abrir interrogantes y generar las condiciones para que cada persona encuentre las propias.

Foto: @experienciaelsol

De una idea para el teatro a una experiencia inmersiva

La historia de Experiencia El Sol comenzó mucho antes de que existiera el espacio que hoy recibe visitantes en Av. Maipú 2526 (Vicente López). Según contaron sus creadores, el proyecto empezó a tomar forma hace más de dos décadas, cuando Alberto trabajaba en una propuesta teatral que incluía distintos escenarios y recursos audiovisuales.

Lo que en un principio iba a ser una pequeña pieza dentro de una obra terminó transformándose varias veces. En distintos momentos, la idea fue una película, después un libro y, finalmente, una propuesta que integró tres formatos: una exposición, una película y un libro.

Esa evolución no respondió a un plan cerrado desde el comienzo. Por el contrario, los cambios técnicos, las dificultades y las ideas que aparecieron durante el proceso fueron modificando el rumbo.

La decisión de reunir las tres alternativas también permite que cada visitante elija cómo acercarse al contenido. Mientras la película propone un recorrido marcado por el tiempo y el ritmo de las imágenes, el libro ofrece la posibilidad de detenerse todo lo que cada persona necesite. La exposición, por su parte, suma el espacio físico y sus estímulos visuales.

La intención es que no haya una única manera de atravesar la propuesta. Cada persona puede dedicarle distintos tiempos y prestar atención a aquello que le genere una conexión particular.

El origen del nombre y la imagen que cambió el proyecto

Uno de los momentos decisivos de la historia ocurrió durante una filmación en la costa bonaerense. En ese momento, la idea original estaba vinculada con el mar y con imágenes de las olas desde el amanecer hasta la noche.

Pero la jornada no salió como estaba prevista. Las tomas fallaban, surgían inconvenientes técnicos y el equipo acumulaba cansancio después de varios días de trabajo en invierno.

En el regreso, mientras volvían de Miramar, Alberto vio el sol de una manera que lo llevó a detenerse y registrar esa imagen. No era la toma que habían ido a buscar, sino una que apareció casi por casualidad y que terminó adquiriendo otro significado.

Cuando revisaron el material, esa imagen llamó su atención. El sol, los colores y las sombras abrieron una posibilidad que no habían contemplado al comienzo.

A partir de ese hallazgo, el proyecto empezó a encontrar una identidad visual propia. Sin embargo, aquello que parecía una solución espontánea dio lugar a años de desarrollo: el material visual debía dialogar con los textos, los colores, la música y el sentido de cada parte del recorrido.

La casualidad fue el punto de partida, pero el resultado requirió un trabajo sostenido de elaboración artística.

Foto: @experienciaelsol

Cuatro años de obra y un proceso de prueba y error

Convertir la idea en un lugar concreto fue otro desafío. La construcción del espacio demandó más de cuatro años de trabajo, con alrededor de 25 personas involucradas en la obra, según relataron Alberto y Sofía.

La iluminación, los colores y la disposición de los elementos no se resolvieron de una sola vez. Hubo pruebas, ajustes y decisiones que debieron revisarse hasta encontrar el resultado que buscaban.

“Todo prueba y error”, resumieron al recordar el proceso.

Esa búsqueda también llegó a los detalles menos evidentes. En la conversación, los creadores contaron que desarrollaron 28 tipografías para los textos de las distintas experiencias y que trabajaron especialmente en la relación entre las palabras y los colores.

El aroma del espacio fue otro de los aspectos que requirió investigación. Sofía dedicó alrededor de un año y medio a experimentar hasta encontrar una fragancia que acompañara la propuesta.

La intención era que los distintos elementos no funcionaran de manera aislada, sino que construyeran una experiencia integral. La imagen, el texto, la iluminación, la música y los estímulos sensoriales debían dialogar entre sí.

Foto: @experienciaelsol

Un proyecto familiar hecho a pulmón

Durante la charla, Alberto describió el desarrollo como una apuesta familiar que requirió mucho esfuerzo y la decisión de avanzar incluso sin tener todas las certezas.

“Esto está hecho a pulmón”, contó al explicar que el proyecto implicó arriesgar recursos y sostener una idea durante años.

Para él, la vocación artística y el deseo de generar algo que les suceda a otras personas forman parte del sentido de lo que hacen. También reconoció que una propuesta de estas características necesita ser económicamente viable para poder sostenerse.

La búsqueda, entonces, combina dos dimensiones: la intención de crear una obra que provoque una experiencia significativa y la necesidad concreta de mantener un proyecto que demandó una inversión importante de tiempo y trabajo.

Esa forma de avanzar también se vincula con una idea que atraviesa su mirada creativa: no esperar a tener todas las respuestas antes de empezar. Muchas veces, explicó Alberto, las ideas aparecen mientras se trabaja y encuentran su forma definitiva en el camino.

Foto: @experienciaelsol

Qué se vive en Experiencia El Sol

El recorrido está pensado para generar una pausa en medio de la rutina y proponer preguntas sobre la propia historia. Al ingresar, los visitantes encuentran un espacio de reflexión y, a medida que avanzan, pueden elegir entre distintas formas de acercarse a la propuesta.

La exposición, la película y el libro ofrecen experiencias diferentes, con tiempos y lenguajes propios. En todos los casos, el objetivo es abrir un espacio para revisar recuerdos, emociones y aspectos de la vida cotidiana que muchas veces quedan relegados por la velocidad de las obligaciones.

Durante la conversación, Alberto contó una situación que lo impactó especialmente: la de un visitante que llegó con poco tiempo disponible, pero terminó demorándose más de lo previsto y salió visiblemente emocionado. Al conversar con él, supieron que había conectado con recuerdos familiares y con el fallecimiento de su madre.

La anécdota ilustra una de las particularidades de la propuesta: aunque el recorrido está diseñado con una intención artística, la experiencia final depende también de la historia personal de quien lo atraviesa.

Por eso, sus creadores procuran respetar la intimidad de los visitantes durante el recorrido. No buscan que todos reaccionen de la misma manera, sino ofrecer un espacio en el que cada persona pueda detenerse en aquello que le resulte significativo.

Foto: @experienciaelsol

Una invitación a frenar y mirar de otra manera

Experiencia El Sol reúne años de búsqueda artística, trabajo artesanal y una apuesta familiar que fue cambiando de forma hasta convertirse en un espacio abierto al público. El lugar está disponible para ingresar viernes y sábados de 15 a 21.

Más allá de sus recursos visuales y sensoriales, la propuesta gira alrededor de una pregunta que no tiene una respuesta universal: qué sentido le damos a nuestra vida y qué descubrimos cuando nos permitimos observarla con más atención.

En un contexto en el que las rutinas suelen dejar poco margen para la pausa, el recorrido propone otra velocidad. No promete resolver los interrogantes personales, sino ofrecer un tiempo y un lugar para formularlos.

Y esa es, quizás, la parte más singular de la experiencia: lo que sucede no termina de definirse en el espacio, sino que continúa en cada visitante, con sus recuerdos, sus preguntas y su propia manera de mirar el mundo.