El crimen de Fernando Báez Sosa: estos son los tres rugbiers complicados por las pruebas genéticas.

Los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa recibieron un nuevo revés judicial. Este miércoles, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una presentación de siete de los ocho jóvenes, que habían denunciado presuntas irregularidades durante las primeras horas de la investigación por el asesinato ocurrido en Villa Gesell, en enero de 2020.

El planteo sostenía que los acusados no habían sido informados correctamente sobre los hechos que se les imputaban ni sobre las pruebas en su contra al momento de prestar declaración indagatoria. La presentación también cuestionaba cómo se habían confeccionado y firmado las actas de esas declaraciones.

Los rugbiers que asesinaron a Fernando Báez Sosa (Foto: captura eltrece)

La denuncia penal apuntaba contra la fiscal Verónica Zamboni, la defensora oficial Verónica Olindi Huespi, funcionarios del Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías David Mancinelli. Los delitos denunciados eran falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad.

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Sin embargo, la denuncia había sido desestimada por ausencia de dolo. La defensa intentó revertir esa decisión mediante distintos recursos judiciales, pero sus planteos fueron rechazados tanto en la Justicia bonaerense como en las instancias posteriores.

En su última resolución, la Corte Suprema consideró que el recurso no contaba con una fundamentación autónoma suficiente y que no refutaba adecuadamente los argumentos de la decisión cuestionada. De esta manera, los jueces rechazaron la presentación y cerraron esta vía de reclamo. La resolución se refiere a la denuncia contra los funcionarios judiciales y no implica una nueva revisión de las condenas por el asesinato de Fernando.

Los rugbiers que asesinaron a Fernando Báez Sosa (Foto: captura eltrece)

Fernando Báez Sosa tenía 18 años cuando fue asesinado a golpes a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell. En febrero de 2023, cinco de los acusados fueron condenados a prisión perpetua y los otros tres recibieron penas de 15 años de prisión. En marzo de 2024, el Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó las condenas, aunque modificó la calificación legal del homicidio.

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