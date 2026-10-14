Jorge “Roña” Castro compartió una de sus últimas fotos en redes sociales apenas tres días antes de morir.

En la imagen, publicada en su cuenta de Facebook el domingo 11 de octubre, el excampeón mundial de boxeo aparece junto a su novia, Noelia Vigliarolo, y su suegra.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje en tono distendido, en el que contó que había invitado a almorzar a la madre de su pareja para celebrar su cumpleaños.

“Hola, hoy es el cumpleaños de la suegra, así que la invité a almorzar y el que quiera que se vaya anotando porque quiere tener marido”, escribió Castro.

Foto: Facebook de Roña Castro. Por: Estefania Lisi

Tres días después, el miércoles 14 de octubre, se conoció la noticia de su muerte, a los 59 años. El exboxeador se descompensó mientras se encontraba en la sala de máquinas de un bingo de Morón.

La despedida de Noelia Vigliarolo al “Roña” Castro

Tras la muerte del exboxeador, Noelia Vigliarolo publicó un emotivo mensaje en Instagram para despedir a su pareja y recordar la relación que compartieron.

“Ay mi amor, no me alcanzan tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto, amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos”, escribió.

En su publicación, también recordó la complicidad que los unía y los momentos que vivieron juntos, a pesar de las diferencias que podían tener.

“Nosotros siempre compañeros con nuestras diferencias, pero nunca nos soltamos la mano. Gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos. Viajamos, convivimos, compartimos... Gracias por cuidarme tanto, nunca me voy a olvidar de tus palabras y de decirme cuánto me amabas”, expresó.

Hacia el final del mensaje, la joven manifestó el dolor que le provocó la pérdida: “No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos, mi amor, se me fue la vida. Te voy a amar siempre, mi Roñis. Hasta siempre, amor de mi vida, no sabés cuánto te vamos a necesitar”.

De qué murió Jorge “Roña” Castro

Según la información consignada en el parte policial, Castro se encontraba en la sala de máquinas del bingo de Morón cuando sufrió una descompensación. El encargado del establecimiento alertó sobre lo ocurrido y, minutos después, llegó un equipo de asistencia médica que constató su fallecimiento.

El informe también señalaba que el exboxeador padecía diabetes y que tenía un nivel bajo de insulina al momento del episodio.

Sin embargo, hasta el momento no se había informado oficialmente la causa de muerte, por lo que no es posible establecer con certeza qué provocó la descompensación.

La investigación quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 8 de Morón.