Si tenés harina, leche y huevos, ya podés preparar unos ricos panqueques caseros sin necesidad de salir a comprar ingredientes especiales. Son fáciles, rápidos y quedan perfectos para rellenar con dulce de leche.

Además, son una opción ideal para una merienda improvisada, especialmente en esos días de lluvia y cielo gris en los que dan ganas de comer algo rico y casero.

Ingredientes para hacer panqueques

1 taza de harina 0000

1 taza de leche

2 huevos

1 pizca de sal

Dulce de leche, cantidad necesaria

Manteca o aceite, para cocinar

Cómo hacer panqueques caseros paso a paso

Preparar la mezcla: colocar los huevos en un bowl y batirlos ligeramente. Agregar la leche y mezclar. Incorporar la harina: sumar la harina de a poco mientras se bate para evitar que se formen grumos. Agregar una pizca de sal. Dejar reposar: si tenés tiempo, dejar descansar la mezcla unos 10 minutos. Debe quedar líquida, pero con algo de cuerpo. Cocinar los panqueques: calentar una sartén antiadherente y agregar apenas manteca o aceite. Volcar un cucharón de mezcla y mover la sartén para distribuirla bien. Dar vuelta: cocinar hasta que los bordes comiencen a despegarse y la base esté dorada. Dar vuelta y cocinar unos segundos del otro lado. Rellenar: retirar y untar con dulce de leche. Enrollar o doblar y servir.

Tip: si la mezcla queda demasiado espesa, se puede agregar un chorrito más de leche. Si queda muy líquida, incorporar un poco más de harina.

Un clásico para una tarde gris

Los panqueques con dulce de leche son una de esas recetas que resuelven la merienda con ingredientes básicos que suelen estar en casa. Y con el clima lluvioso y gris de este jueves, son una excusa perfecta para preparar algo calentito y casero.