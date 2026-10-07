Recoleta tendrá una semana dedicada a la moda, el arte y el diseño. Entre el 8 y el 15 de octubre se realizará una nueva edición de BAFA Fashion Arts, una propuesta que combinará intervenciones artísticas, experiencias en locales y una jornada central con distintas actividades.

El evento, organizado por Distrito BAFA, tendrá como escenario distintos espacios de Recoleta y buscará integrar las propuestas de moda, joyería, arte y diseño que conviven en la zona.

La primera parte de la iniciativa será el circuito “Vidrieras de Arte”, que podrá recorrerse entre el 8 y el 15 de octubre. Durante esos días, distintos locales modificarán sus vidrieras y espacios interiores con intervenciones artísticas.

Foto: prensa

Para esta edición participará Meridiano, una plataforma que reúne a galerías de arte y que permitirá sumar obras y propuestas vinculadas con el circuito artístico de la Ciudad.

Alfombras rojas y propuestas especiales

El jueves 15 de octubre será el día central de BAFA Fashion & Arts. Durante esa jornada, los locales participantes tendrán una identificación particular: alfombras rojas en sus accesos.

La propuesta, denominada Tapis Rouge, estará acompañada por diferentes actividades dentro de los espacios, como intervenciones, presentaciones de colecciones y encuentros con brindis.

Más que un evento concentrado en un único lugar, la idea es que el público pueda recorrer distintos puntos de Recoleta y encontrarse con propuestas de moda, arte y diseño a lo largo del barrio.

Foto: prensa

Un cierre en la Embajada de Francia

La jornada del 15 tendrá además un cierre nocturno en la Embajada de Francia, donde se realizará un cóctel privado acompañado por un desfile.

El encuentro reunirá a invitados vinculados con la moda, el arte, el diseño y distintos sectores de la cultura y los negocios.

La iniciativa toma como referencia circuitos internacionales de moda y diseño, como el Quadrilatero della Moda de Milán y el Miami Design District, pero busca desarrollar la propuesta dentro de uno de los barrios porteños con mayor tradición arquitectónica y cultural.

Una semana para recorrer Recoleta desde otra mirada

Con actividades distribuidas durante varios días, BAFA Fashion & Arts propone utilizar las vidrieras y los espacios comerciales como parte de un recorrido artístico por Recoleta.

Además, los locales adheridos ofrecerán durante este período beneficios asociados a la BAFA Black Card, una membresía que reúne promociones en comercios vinculados con moda, arte, gastronomía y hotelería y que tendrá vigencia hasta fin de año.

La tercera edición de BAFA Fashion & Arts se desarrollará del 8 al 15 de octubre en Recoleta, con la jornada central el jueves 15 y el cierre privado en la Embajada de Francia.