¿Te gusta el vino pero no sabés qué elegir cuando llegás a una góndola? ¿Querés aprender un poco más sin meterte en una cata llena de tecnicismos? Agustina de Alba propone una alternativa: llevar su universo de Hola Vino al teatro.

La reconocida sommelier llega al Paseo La Plaza, en Avenida Corrientes 1660, con una experiencia pensada tanto para quienes ya conocen el mundo del vino como para aquellos que recién empiezan a descubrirlo.

La nueva función será el viernes 16 de octubre a las 20, luego de que las funciones anteriores agotaran sus localidades.

Foto: prensa Hola Vino

Una cata de vinos diferente

Durante 75 minutos, Agustina de Alba invita al público a recorrer tres vinos y tres historias en un encuentro que combina degustación, aprendizaje y entretenimiento.

La propuesta busca alejarse de la solemnidad que muchas veces rodea al mundo del vino. No hace falta tener conocimientos previos ni saber de cepas, regiones o técnicas de degustación: la idea es probar, preguntar, descubrir y disfrutar.

Cada función tiene una dinámica particular, ya que cambian los vinos, las historias y los temas que se abordan. Lo que permanece es la intención de generar un encuentro cercano alrededor de una copa.

La experiencia incluye la degustación de tres vinos argentinos, acompañados por crackers de Shiva.

Qué se aprende en Hola Vino

Además de probar distintos vinos, el público puede incorporar herramientas para desenvolverse con mayor seguridad a la hora de elegir una botella.

La propuesta aborda cuestiones como qué mirar en un vino, qué aromas identificar, qué sensaciones buscar en boca y cómo elegir una botella según cada ocasión.

Todo está planteado desde un lenguaje accesible, para que incluso quienes no tienen conocimientos sobre el tema puedan animarse a participar.

Así, Hola Vino apunta tanto a quienes quieren profundizar sus conocimientos como a aquellos que simplemente pasan demasiado tiempo frente a una góndola sin saber qué botella llevar.

Quién es Agustina de Alba

Agustina de Alba es una de las referentes de la comunicación del vino en la Argentina. A los 20 años se convirtió en la sommelier más joven en ganar el concurso Mejor Sommelier de la Argentina, reconocimiento que volvió a obtener a los 24.

Desde entonces desarrolló una carrera vinculada a la divulgación del vino con un estilo que combina profesionalismo, humor y cercanía.

En 2023 recibió además un reconocimiento internacional: la International Wine and Spirit Competition (IWSC) de Londres la distinguió como una de las cinco comunicadoras de vino más influyentes del mundo.

También es autora del libro Hola Vino, publicado por Editorial Planeta en 2019 y actualmente en su quinta edición.

Cuándo y dónde es Hola Vino

La experiencia se presenta en el Paseo La Plaza, ubicado en Avenida Corrientes 1660, Ciudad de Buenos Aires.

La nueva función será el viernes 16 de octubre a las 20. Las funciones anteriores ya agotaron sus localidades.

Con una copa en la mano, tres vinos argentinos y las historias de Agustina de Alba como hilo conductor, Hola Vino propone acercarse al mundo del vino sin reglas rígidas y descubrir una manera diferente de disfrutarlo.