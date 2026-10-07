El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranja y amarilla por lluvias y ráfagas de viento en Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Salta, Catamarca y La Rioja.

Estas son las provincias afectadas:

🟠 Alerta naranja por lluvias: Río Negro.

🟡 Alerta amarilla por lluvias: Neuquén, La Pampa y Buenos Aires.

🟡 Alerta amarilla por vientos: Buenos Aires, Salta, Catamarca y La Rioja.

Alerta naranja por lluvias

Río Negro es la provincia que presenta sectores bajo alerta naranja. Se esperan lluvias persistentes, ocasionalmente fuertes, con acumulados de entre 20 y 40 milímetros, aunque pueden superarse de manera local.

En las zonas más altas de la cordillera, las precipitaciones pueden presentarse en forma de nieve.

Alerta amarilla por lluvias

El alerta alcanza sectores de Neuquén, La Pampa y Buenos Aires. Se esperan lluvias persistentes de variada intensidad, con acumulados de entre 10 y 30 milímetros, aunque pueden ser superiores en algunos puntos.

En las zonas cordilleranas más altas tampoco se descarta la posibilidad de nevadas.

Alerta amarilla por vientos

En el sureste de Buenos Aires, se esperan vientos del sector este de entre 40 y 50 km/h, con ráfagas que pueden llegar a los 70 km/h.

Además, hay alerta por viento en sectores del oeste de Salta, Catamarca y La Rioja, donde las ráfagas pueden superar los 100 km/h.