La rosácea es una de las afecciones cutáneas más frecuentes, pero también una de las más mal interpretadas. Enrojecimiento persistente, sensibilidad extrema y la aparición de pequeños vasos visibles suelen ser sus signos más reconocibles.

Sin embargo, reducirla a un problema superficial —o a la presencia de un microorganismo— puede llevar a tratamientos incompletos.

Según explica la dermatóloga Florencia Paniego, el foco no debería estar únicamente en eliminar al Demodex, un ácaro que vive de forma natural en la piel, sino en comprender por qué se genera el contexto ideal para que prolifere.

El verdadero origen: la piel como sistema

“La piel no es un órgano aislado, sino un sistema dinámico que responde a estímulos internos y externos”, sostiene Paniego. En ese equilibrio, la glándula sebácea cumple un rol central.

Cuando esta glándula se altera —por ejemplo, ante estímulos hormonales como el aumento de andrógenos— puede volverse hiperactiva. El resultado es una producción excesiva de sebo con características proinflamatorias, que modifica el ecosistema de la piel.

Foto: prensa Por: eugene barmin

En ese escenario, el Demodex deja de ser un huésped inocuo y encuentra condiciones ideales para multiplicarse, alimentando un círculo vicioso: más grasa, más inflamación y mayor reacción visible en la piel.

Por qué tratar solo el “bichito” no alcanza

Uno de los errores más comunes, advierte la especialista, es centrar el tratamiento únicamente en erradicar el ácaro. “Si no se corrige el terreno, el problema reaparece”, explica.

Esto implica abordar:

La regulación de la producción de sebo

La disminución de la inflamación

La reparación de la barrera cutánea

Cuando esta barrera está alterada, la piel se vuelve más reactiva y responde de manera exagerada a estímulos como el calor, el estrés o ciertos productos.

Más allá de la piel: el eje intestino–piel

Cada vez hay más evidencia que vincula la rosácea con procesos sistémicos. La inflamación no se limita a la superficie: puede estar influida por desequilibrios en la microbiota intestinal.

Esto ayuda a explicar por qué la rosácea suele aparecer junto a otras condiciones como:

Acné o piel grasa

Seborrea

blefaritis

Rosácea ocular

Trastornos inflamatorios intestinales

“El eje intestino–piel tiene un impacto directo en la evolución del cuadro”, señala Paniego.

Hábitos que pueden mejorar (o empeorar) los síntomas

El estilo de vida es un factor clave. La especialista destaca que pequeños cambios pueden marcar una diferencia significativa:

Alimentación: priorizar alimentos antioxidantes y antiinflamatorios

Estrés: aprender a gestionarlo reduce los brotes

Descanso: dormir mal agrava la inflamación

Actividad física: mejora la regulación general del organismo

También es fundamental identificar los desencadenantes más comunes, entre ellos:

Alcohol

Comidas picantes

Cambios bruscos de temperatura

Exposición solar sin protección

En particular, la radiación UV actúa como un potente estimulante de la inflamación, por lo que el uso diario de protector solar no es opcional, sino parte del tratamiento.

Un cambio de enfoque: tratar el terreno

La mirada actual propone dejar de pensar la rosácea como un problema aislado y empezar a abordarla como una enfermedad inflamatoria compleja, con componentes hormonales, cutáneos y sistémicos.

“El objetivo no es solo calmar la piel, sino restaurar su funcionamiento”, resume Paniego. Esto implica trabajar sobre las causas profundas para lograr resultados sostenibles en el tiempo.

Porque cuando el terreno se equilibra, la piel —finalmente— responde.