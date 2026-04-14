En el vertiginoso ritmo de la vida actual, donde las agendas se dividen entre compromisos laborales, eventos sociales y el consumo constante de contenido, el tiempo se ha convertido en el lujo más preciado. Para el público moderno, especialmente aquel que sigue de cerca las tendencias y el estilo de vida de sus referentes, la organización del tiempo no es negociable. La necesidad de simplificar las tareas cotidianas ha llevado a que la salud también se adapte a este formato “on demand”, buscando soluciones que eliminen las esperas innecesarias y los trámites burocráticos que suelen empañar el bienestar.

Exty surge como la respuesta tecnológica a esta demanda, consolidándose como una conexión directa entre usuarios, farmacias, médicos y obras sociales dentro de un mismo ecosistema. Al igual que las aplicaciones que revolucionaron el transporte o el entretenimiento, esta solución permite realizar teleconsultas con médicos matriculados, gestionar recetas digitales y coordinar el envío de medicamentos al hogar con solo un par de clics. Esta integración total del flujo digital busca devolverle al usuario el control total sobre su salud y, sobre todo, de su tiempo y dinero. Además, los envíos de medicamentos son gratuitos, en el día y en CABA.

Para el segmento de mujeres de entre 18 y 40 años —muchas de ellas con perfiles activos en redes y rutinas dinámicas—, la plataforma ofrece un beneficio clave en la gestión de anticonceptivos. Quienes cuentan con cobertura médica y estén empadronadas pueden acceder a sus métodos con el 100% de cobertura y envío sin cargo, eliminando la necesidad de recorrer farmacias en busca de stock o mejores precios. Incluso para aquellas usuarias que no poseen cobertura médica, la app facilita la obtención de recetas mediante teleconsultas y ofrece descuentos del 40%, a través de las farmacias dadas de alta en Exty asegurando que el cuidado reproductivo no se vea interrumpido por falta de tiempo o acceso.

El costado más innovador de esta propuesta reside en su uso de la inteligencia artificial, que actúa como un asistente personal de salud. La tecnología de la plataforma funciona como un “traductor” capaz de interpretar recetas médicas, reconocer principios activos y comparar entre diversas marcas y laboratorios en tiempo real para ofrecer siempre la opción más conveniente. Además, el sistema asiste en el seguimiento de tratamientos recurrentes, enviando recordatorios para que el paciente nunca olvide tomar y renovar su medicación, una funcionalidad esencial para quienes llevan una vida multifacética.

Con una proyección que apunta a superar el millón de recetas mensuales para 2026, la apuesta liderada por Guido Stefani demuestra que la digitalización en el sector sanitario es una tendencia imparable. Al construir infraestructura sobre las reglas existentes del sistema, pero con un enfoque centrado 100% en el consumidor final, se logra transformar un proceso tradicionalmente tedioso en una experiencia fluida y moderna. En definitiva, se trata de integrar la salud al estilo de vida actual: sin esperas, sin complicaciones y con la tecnología como principal aliada.