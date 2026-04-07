El arranque de la semana en Buenos Aires vino pasado por agua y el pronóstico no trae buenas noticias para quienes esperan que el sol vuelva rápido.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad seguirá firme en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y alrededores, con lluvias, viento y temperaturas frescas.

La pregunta que todos se hacen es: ¿hasta cuándo sigue el mal tiempo? El informe oficial indica que recién el jueves se espera una mejora más clara, con el regreso de las condiciones estables y temperaturas más agradables.

Así sigue el clima en Buenos Aires: día por día

El martes será otro día complicado para salir a la calle. El SMN anticipó un panorama inestable durante toda la jornada, con lluvias en distintos momentos.

Mañana: lluvias aisladas y baja probabilidad de precipitaciones (10–40%). Temperatura cerca de 19°C .

Tarde: el tiempo empeora, con chaparrones más frecuentes y mayor probabilidad de lluvia (40–70%). La máxima llegará a 21°C .

Noche: siguen los chaparrones, aunque con menor intensidad (10–40%), y la temperatura vuelve a 19°C.

El viento será protagonista: soplará del sector sur con intensidad moderada (13 a 31 km/h) y, por la noche, se esperan ráfagas que pueden alcanzar los 60 a 69 km/h.

Foto: IA

El miércoles mostrará una mejora gradual, aunque la inestabilidad no se va del todo.

Madrugada: lluvias con probabilidad moderada (10–40%) y temperatura cerca de 17°C . El viento seguirá fuerte, con ráfagas de hasta 69 km/h .

Mañana: mejora el clima, con cielo mayormente nublado y muy baja chance de lluvia (0–10%). Temperatura de 18°C .

Tarde: pueden aparecer chaparrones aislados (10–40%), pero la temperatura sube a 22°C .

Noche: cielo parcialmente nublado, sin lluvias, y mínima de 16°C.

El viento sur seguirá soplando, pero irá perdiendo fuerza con el correr de las horas.

El jueves finalmente llega el alivio. El SMN anticipó un día mucho más estable, sin lluvias y con condiciones más tranquilas.

Mañana: cielo mayormente nublado y temperatura cerca de 16°C .

Tarde: sigue el cielo cubierto, pero sin precipitaciones. La máxima será de 21°C .

Noche: condiciones similares, con cielo nublado y temperatura en torno a 17°C.

El viento será del sector sur, leve a moderado, y ya no se esperan ráfagas importantes.

¿Cuándo vuelve el sol a Buenos Aires?

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la mejora definitiva llegará el jueves, cuando el mal tiempo finalmente dé un respiro. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C de mínima y 23°C de máxima, marcando el fin de la seguidilla de lluvias y viento.

Hasta entonces, el consejo es no guardar el paraguas y estar atentos a las actualizaciones del pronóstico.