La misión Artemis II ya hizo historia al llevar a humanos nuevamente a la órbita lunar por primera vez desde 1972. Pero, más allá del hito científico, hubo un momento íntimo que conmovió a todos.

Durante el viaje, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen alcanzaron una distancia récord de más de 406.000 kilómetros de la Tierra y atravesaron 40 minutos de total incomunicación, uno de los tramos más tensos de la misión.

El emotivo mensaje de un astronauta del Artemis II a su novia desde la órbita lunar (captura de X)

Victor Glover, el astronauta más romántico: el mensaje a su novia desde la luna

Sin embargo, una vez restablecido el contacto, Victor Glover protagonizó una escena que rápidamente dio la vuelta al mundo. Al enterarse de que su familia lo seguía desde el centro de control de la NASA, le dedicó unas palabras cargadas de emoción.

Video: el mensaje de amor de un astronauta del Artemis II desde la órbita lunar que emocionó al mundo (imágenes de la NASA)

“Hola, cariño. Te amo desde la Luna”, expresó el astronauta, en un mensaje que ya quedó grabado como uno de los más románticos y simbólicos de la historia espacial.

Del otro lado, su pareja y sus hijas seguían cada segundo con orgullo, en una noche que mezcló ciencia, historia y amor.