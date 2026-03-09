Cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Vermut, una de las bebidas más icónicas del ritual del aperitivo. En Buenos Aires, la fecha se vive cada vez con más intensidad y este año se suma una propuesta especial: una ruta vermutera con experiencias gastronómicas, coctelería y música en vivo en distintos bares de la ciudad durante todo marzo.

El vermut tiene una historia de más de 240 años. Fue creado en 1786 por Antonio Benedetto Carpano, quien combinó vino moscato blanco con azúcar, alcohol, ajenjo y una mezcla de botánicos y especias.

Con el tiempo, la bebida se convirtió en un clásico del aperitivo y hoy vuelve a ganar protagonismo en bares y encuentros sociales.

En ese contexto, durante marzo se realizan distintas activaciones y eventos en bares de Buenos Aires, con cocinas invitadas, shows musicales y propuestas especiales de coctelería, que invitan a recorrer una verdadera ruta vermutera por distintos barrios porteños.

Una de las iniciativas que impulsa estas celebraciones es Carpano Weekends, una propuesta que durante todo marzo organiza acciones, promociones y experiencias en más de 100 bares de todo el país.

Con cinco años de trayectoria, el ciclo toma como punto de referencia el Día del Vermut —que se celebra el 21 de marzo— y busca acercar el ritual del aperitivo a nuevos consumidores a través de eventos que combinan gastronomía, coctelería y música en vivo.

Foto: prensa

La ruta del vermut en Buenos Aires

Durante marzo, varios bares porteños serán escenario de experiencias especiales que combinan gastronomía, música y vermut. Estas son algunas de las fechas para agendar.

Viernes 13 de marzo – Isla Flotante (Villa Crespo)

La chef Micaela Najmanovich, creadora del restaurante Anafe y una de las figuras emergentes de la gastronomía argentina, realizará una intervención culinaria especial con platos diseñados para acompañar el vermut.

La noche estará acompañada por un set musical de Dobao y Tade Fonk, en un ambiente íntimo pensado para potenciar la experiencia gastronómica.

Sábado 14 de marzo – Café Mar del Plata (La Paternal)

El proyecto gastronómico Proyecto Pescado, reconocido por el Prix Baron B – Cuisine, tomará la cocina del bar con una propuesta inspirada en el mar argentino.

La velada contará además con música de DJ Pato Mallet e Isa Mammes, referentes de la escena de vinilos y música contemporánea.

Viernes 20 de marzo – El Aperitivo (Villa Devoto)

La cocinera Daniela “Buby” Butvilofsky, referente de la cocina orgánica y de estación, presentará un menú especial para acompañar el ritual del vermut.

La noche sumará un show de Dandara, que fusiona R&B, soul y hip hop en vivo.

Sábado 21 de marzo – Tomate (Palermo)

El Día del Vermut tendrá su celebración central en Palermo con una experiencia gastronómica a cargo de Sol Peretti, jefa de cocina de Julia.

La música estará a cargo del cantante y productor cordobés Juan Ingaramo, que presentará un set especial para la ocasión.

Viernes 27 de marzo – Paquito (Palermo)

La chef Teodelina “Toti” Quesada, creadora de Casa Néctar, realizará una intervención culinaria que busca reinterpretar el ritual del aperitivo desde una mirada contemporánea.

La noche incluirá un DJ set de Nebula Estudio.

Sábado 28 de marzo – Bar sorpresa (cierre del mes)

El cierre de la agenda será con una noche especial en un bar sorpresa, con la participación de la cocinera Felicitas Pizarro junto a invitados especiales.

Foto: IA

El regreso del ritual del vermut en la ciudad

En los últimos años, el vermut volvió a ganar terreno en Buenos Aires. La bebida se integró nuevamente al ritual del aperitivo urbano, con bares que ofrecen copones, vermuts artesanales y propuestas gastronómicas pensadas especialmente para acompañarlo.

Barrios como Villa Crespo, Palermo, Colegiales y Chacarita se consolidaron como polos de esta tendencia, donde la coctelería, la cocina de autor y la música en vivo forman parte de una experiencia social que mezcla tradición e innovación.

Así, durante marzo, la ciudad suma nuevas excusas para reencontrarse alrededor de un clásico: un vermut compartido antes de la cena.