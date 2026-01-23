Con la llegada de las altas temperaturas, el mundo de la perfumería se reinventa. El verano exige perfumes que se sientan livianos sobre la piel, que refresquen y que acompañen el ritmo de los días largos y las noches al aire libre.

En este contexto, las fragancias frescas, florales y frutales se consolidan como las favoritas, desplazando a los aromas intensos y densos del invierno.

Por qué elegir fragancias frescas en verano

Durante el calor, el perfume se intensifica más rápido debido a la temperatura corporal. Por eso, las composiciones livianas permiten disfrutar del aroma sin saturar.

Las notas acuáticas, cítricas, florales suaves y frutales aportan una sensación inmediata de frescura, energía y limpieza, ideales para el uso diario.

Además, este tipo de fragancias suelen asociarse con emociones positivas: movimiento, luz, espontaneidad y relax, conceptos que definen al verano.

Fragancias floral acuáticas: frescura y modernidad

Dentro de las tendencias del verano 2026, las fragancias de familia floral acuática se destacan por su perfil moderno y revitalizante. Inspiradas en la brisa marina y el reflejo del sol sobre el agua, combinan notas transparentes con flores luminosas y fondos suaves.

Un ejemplo de esta línea es Onyx Sealight, una propuesta femenina y radiante que abre con kiwi verde y néctar de pera, acompañados por artemisa. Su corazón combina sandía, flor de loto y frangipani, logrando una sensación acuática y luminosa.

El fondo de madera de cachemira, almizcle blanco y ámbar mineral deja una estela limpia, sofisticada y envolvente, ideal para el día.

Foto: prensa

Fragancias floral frutales: el lado más solar del verano

Las fragancias floral frutales representan el costado más tropical y sensual de la temporada. Sus notas evocan la piel dorada por el sol, las vacaciones y los paisajes de playa, manteniendo siempre un equilibrio entre frescura y calidez.

En esta familia se destaca Onyx Delight, que combina bergamota italiana y frutos tropicales en la salida, con un corazón cremoso de flor de tiaré, jazmín de Calabria y crema de coco.

El fondo de benjuí, cashmeran y almizcles blancos aporta una estela cálida y duradera, perfecta para las tardes y noches de verano.

La tendencia olfativa del verano 2026

“El verano nos invita a pensar en fragancias que no solo se sientan frescas bajo el calor, sino que también cuenten una historia sensorial ligada a la luz y al movimiento”, explica Carla Fabiani, Gerente de Desarrollo Sensorial de Cdimex.

Según la especialista, este año se observa una clara preferencia por composiciones que integran notas acuáticas y frutales con flores delicadas, logrando un balance entre frescura, sofisticación y personalidad.

En este sentido, la Onyx Summer Collection propone fragancias complementarias que celebran distintas facetas del verano, pensadas para acompañar cada momento del día con aromas que refrescan, envuelven y transportan.

Aromas que se viven como una experiencia

Más que un simple perfume, la tendencia del verano 2026 apunta a fragancias que se vivan como una experiencia sensorial completa.

Aromas que evocan recuerdos, paisajes y emociones, y que se convierten en un accesorio imprescindible para transitar la temporada con frescura, luz y estilo.