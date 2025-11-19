Con la llegada de las altas temperaturas, la búsqueda de perfumes frescos, livianos y duraderos se vuelve una constante para quienes aman las fragancias.

Pero no todos los aromas funcionan igual durante los meses de mucho calor: mientras algunos acordes se vuelven demasiado intensos, otros encuentran en el verano su mejor momento para desplegarse.

¿Cuáles son las familias olfativas que dominan la temporada y qué lanzamientos marcan tendencia?

Notas cítricas y frutales: el clásico del verano

Los perfumes con base de cítricos —naranja dulce, bergamota, mandarina o lima— siguen siendo los grandes favoritos cuando sube el termómetro. Aportan energía inmediata, sensación de limpieza y una estela suave que no invade.

A ellos se suman los acordes frutales acuosos, cada vez más presentes en el mercado: pera, durazno o frutos transparentes que aportan jugosidad y un toque juvenil sin caer en lo excesivamente dulce.

Foto: IA

Flores blancas: del glamour nocturno a la frescura luminosa

Las flores blancas, tradicionalmente asociadas a perfumes intensos de noche, viven hoy una reinterpretación más ligera. El jazmín, por ejemplo, mantiene su carácter envolvente, pero aparece en versiones más luminosas y aireadas.

En palabras de Carla Fabiani, Gerente de Desarrollo Sensorial de Cdimex, “las flores blancas tienen una potencia natural porque se abren de noche y expanden su aroma, pero hoy la perfumería busca expresar su costado más inocente, más fresco y divertido, sin perder presencia”.

Acordes efervescentes: la tendencia global del “sparkling scent”

Una de las corrientes más fuertes del 2025 es la de las fragancias inspiradas en cócteles refrescantes, con acordes chispeantes que evocan burbujas, hielo y sensación de energía inmediata.

Estos perfumes se construyen a partir de texturas olfativas dinámicas: mousse frutales, acordes spritz, notas que “estallan” en la salida y luego se suavizan en un fondo cálido.

Dentro de esta línea aparece DIECIOCHO Spritz, el nuevo lanzamiento de CHER BEAUTY, que se suma al universo de perfumes frutales-florales pensado para el verano urbano.

Video: Ciudad Magazine

Fabiani detalla que la idea surgió como una reinterpretación estival del clásico DIECIOCHO: “El original es intenso, dulce, con columna vertebral de miel. El desafío fue crear una fragancia de verano que mantuviera esa identidad. Así nació el acorde spritz: notas que funcionan como un cóctel efervescente, con un jazmín más luminoso y una salida de naranja que da un shock de energía”.

En su composición conviven un inicio chispeante (mousse de pera y naranja dulce), un corazón floral liviano (jazmín luminoso, muguet, genciana azul) y un fondo suave de almizcle, cashmeran y vainilla.

El resultado es una fragancia pensada para el día, para actividades al aire libre y para ocasiones donde los perfumes demasiado potentes pueden resultar “pesados”.

Perfumes para verano: ¿qué elegir según el uso?

Para el día: cítricos, frutales acuosos, flores blancas ligeras, acordes efervescentes.

Para la oficina: almizcles suaves, florales limpios, mezclas con genciana o muguet.

Para actividades deportivas o días muy calurosos: fragancias transparentes, acuáticas o con salida chispeante.

Para la noche: opciones algo más intensas, con vainilla, cashmeran o notas amaderadas ligeras.

Foto: IA

La perfumería de verano llegó con una propuesta clara: ligereza sin perder presencia. Notas chispeantes, flores blancas renovadas y texturas olfativas inspiradas en bebidas refrescantes son el gran eje de la temporada.

En ese escenario, opciones como DIECIOCHO Spritz aportan una mirada creativa y moderna a un segmento que crece y se reinventa cada año.