La ciudad de La Plata se prepara para vivir un fin de semana único: el sábado 21 y domingo 22 de febrero, la Plaza Moreno (12 y 51) será el epicentro del Año Nuevo Chino, en una edición que promete romper todos los récords.

Con entrada libre y gratuita desde las 12 del mediodía, se espera la llegada de más de 300 mil personas por jornada para recibir el Año del Caballo de Fuego y dar la bienvenida al año 4724 del calendario chino.

Dos días a puro color, cultura y tradición

Durante dos jornadas, la ciudad será testigo del evento chino más grande del continente, con una agenda repleta de actividades para toda la familia.

Año Nuevo Chino en La Plata. (Foto: Prensa)

Habrá más de 50 espectáculos en el escenario principal, cerca de 200 puestos de emprendedores gastronómicos y artesanos, y la presencia de artistas internacionales llegados especialmente desde China.

El público podrá sumergirse en la cultura oriental con talleres de caligrafía antigua, encuentros de artes marciales, la tradicional Ceremonia de Clavado de Pupilas con dragones y leones chinos, desfiles de moda imperial, danzas típicas y degustaciones de té.

Además, no faltarán las actividades para aprender a usar los palitos chinos o practicar el arte del recorte de papel.

Barrio Chino, gastronomía y shows para todos los gustos

Uno de los grandes atractivos será el Barrio Chino, donde los visitantes podrán disfrutar de la mejor comida oriental y descubrir las costumbres asiáticas.

El Circuito Urbano Gastronómico (CUGA) ofrecerá una amplia variedad de platos, mientras que la Feria Manos Platenses sumará su tradicional paseo de artesanos.

En la Plaza China, habrá espacio para la práctica de caligrafía, juegos típicos y la famosa Ceremonia del Té.

Este año, además, se suma el Encuentro de Artes Marciales, con exhibiciones y clases abiertas de Kung Fu, Tai Chi, Taekwondo, Karate y Judo.

Dragones, leones y artistas internacionales en escena

El escenario principal cobrará vida desde el mediodía con presentaciones de escuelas de artes marciales de La Plata y CABA, y la participación de más de 20 artistas orientales que llegan exclusivamente para este festejo.

Como cada año, los protagonistas serán los Leones y Dragones chinos, que saldrán a escena en la Ceremonia de Clavado de Pupilas para traer prosperidad y buenos augurios.

La música también será protagonista, con la presentación de Along, la revelación del Pop Chino, el cantante sensación en redes Chino Cuartetero, y la compañía Tango por la Paz, que deslumbra en China.

Además, habrá desfiles de moda imperial, shows de K-Pop, danzas tradicionales y el cierre a cargo de bandas platenses y DJ sets.

Un puente cultural entre Argentina y China

“Este encuentro representa más que un festejo, estamos celebrando el principal conglomerado entre Argentina y China del país”, destacó Rafael Velázquez, presidente de la Fundación Pro Humanae Vitae, organizadora del evento.

“El Año Nuevo Chino es la consecuencia de un trabajo multidimensional que desarrollamos desde la Fundación con nuestros amigos chinos, siendo los principales impulsores de la relación bilateral entre ambos países en áreas clave como la ciencia, la tecnología, los negocios, la cultura y el arte”, agregó.

Quiénes organizan el megaevento

El evento es organizado por la Fundación Pro Humanae Vitae y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de La Plata, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación de Comerciantes Chinos de La Plata, la Cámara de Comercio de Guangdong en Argentina, el Consorcio de Cámaras Comerciales Chinas de la República Argentina y la Escuela Mei Hua. También acompañan cámaras comerciales, la Asociación Amigos de Calle Doce, la Cámara Comercial del Centro Platense, el Centro de Comerciantes e Industriales de Avenida 44 y el Instituto Confucio de la UNLP.

Todo lo que tenés que saber