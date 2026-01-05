Este verano, La Rural de Palermo se convierte en un verdadero túnel del tiempo: “Viven Dinosaurios” llegó con una propuesta que impacta desde el primer paso y promete ser el plan obligado para familias, chicos y fanáticos de todas las edades.

La muestra invita a recorrer más de 12 salas repletas de dinosaurios a escala real, con movimientos, sonidos y un nivel de realismo que sorprende hasta a los más escépticos.

Desde el imponente Argentinosaurus —orgullo nacional y uno de los más grandes del mundo— hasta especies que parecen salidas de una superproducción de Hollywood, cada rincón está pensado para que te sientas en plena era prehistórica.

Foto: prensa Viven Dinosaurios

Un viaje al pasado con adrenalina, ciencia y mucha emoción

La experiencia va mucho más allá de mirar: escenografías inmersivas, paisajes prehistóricos y efectos especiales te transportan millones de años atrás, sin salir de la ciudad. Hay espacios interactivos, momentos cinematográficos y rincones ideales para sacarse fotos increíbles y llevarse un recuerdo único.

Uno de los grandes atractivos es el DinoRide, donde chicos y grandes pueden subirse a sus dinosaurios favoritos y sentir la adrenalina de “montar” a estos gigantes. Además, la realidad virtual te mete de lleno en su mundo: te ponés el visor y, en un instante, estás caminando entre criaturas que parecen vivas.

El recorrido incluye un cine temático con sonido envolvente, donde se cuentan historias, secretos y la impactante extinción de estos animales como si estuvieras dentro del relato.

Foto: prensa Viven Dinosaurios

Todo lo que tenés que saber: fechas, horarios y entradas

Lugar: La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires (Ingreso por Av. Sarmiento 2704)

Fechas: Enero y febrero

Horarios:

Lunes a viernes: 14 a 20 hs (último ingreso 20 hs, cierre 21 hs)

Sábados, domingos y feriados: 10 a 21 hs (último ingreso 21 hs, cierre 22 hs)

Entradas generales: $20.000

Se pueden comprar en la boletería de La Rural o de forma online.

Es importante presentarse 15 minutos antes del turno. Las entradas no son intercambiables.

Accesibilidad: El predio es apto para personas con movilidad reducida.

Una propuesta para todos: ciencia, diversión y recuerdos inolvidables

“Viven Dinosaurios” es mucho más que una muestra: es una aventura para aprender, asombrarse y disfrutar en familia. Cada espacio está diseñado para que la ciencia, la emoción y la adrenalina se mezclen en un recorrido que sorprende a grandes y chicos.

Con luces, efectos y escenografías de superproducción, la muestra promete convertirse en el plan estrella de las vacaciones porteñas. Una experiencia única, ideal para quienes buscan salir de la rutina y vivir un verano diferente en Buenos Aires.