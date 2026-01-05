Este verano, La Rural de Palermo se convierte en un verdadero túnel del tiempo: “Viven Dinosaurios” llegó con una propuesta que impacta desde el primer paso y promete ser el plan obligado para familias, chicos y fanáticos de todas las edades.
La muestra invita a recorrer más de 12 salas repletas de dinosaurios a escala real, con movimientos, sonidos y un nivel de realismo que sorprende hasta a los más escépticos.
Desde el imponente Argentinosaurus —orgullo nacional y uno de los más grandes del mundo— hasta especies que parecen salidas de una superproducción de Hollywood, cada rincón está pensado para que te sientas en plena era prehistórica.
Un viaje al pasado con adrenalina, ciencia y mucha emoción
La experiencia va mucho más allá de mirar: escenografías inmersivas, paisajes prehistóricos y efectos especiales te transportan millones de años atrás, sin salir de la ciudad. Hay espacios interactivos, momentos cinematográficos y rincones ideales para sacarse fotos increíbles y llevarse un recuerdo único.
Uno de los grandes atractivos es el DinoRide, donde chicos y grandes pueden subirse a sus dinosaurios favoritos y sentir la adrenalina de “montar” a estos gigantes. Además, la realidad virtual te mete de lleno en su mundo: te ponés el visor y, en un instante, estás caminando entre criaturas que parecen vivas.
El recorrido incluye un cine temático con sonido envolvente, donde se cuentan historias, secretos y la impactante extinción de estos animales como si estuvieras dentro del relato.
Todo lo que tenés que saber: fechas, horarios y entradas
- Lugar: La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires (Ingreso por Av. Sarmiento 2704)
- Fechas: Enero y febrero
- Horarios:
- Lunes a viernes: 14 a 20 hs (último ingreso 20 hs, cierre 21 hs)
- Sábados, domingos y feriados: 10 a 21 hs (último ingreso 21 hs, cierre 22 hs)
- Entradas generales: $20.000
- Se pueden comprar en la boletería de La Rural o de forma online.
- Es importante presentarse 15 minutos antes del turno. Las entradas no son intercambiables.
- Accesibilidad: El predio es apto para personas con movilidad reducida.
Una propuesta para todos: ciencia, diversión y recuerdos inolvidables
“Viven Dinosaurios” es mucho más que una muestra: es una aventura para aprender, asombrarse y disfrutar en familia. Cada espacio está diseñado para que la ciencia, la emoción y la adrenalina se mezclen en un recorrido que sorprende a grandes y chicos.
Con luces, efectos y escenografías de superproducción, la muestra promete convertirse en el plan estrella de las vacaciones porteñas. Una experiencia única, ideal para quienes buscan salir de la rutina y vivir un verano diferente en Buenos Aires.