Durante tres jornadas —del 3 al 5 de octubre— se presentarán en Junín las últimas tendencias científicas y prácticas innovadoras para transformar la forma en que entendemos el envejecimiento y vivir más y mejor. Un espacio para repensar el futuro de la salud.

Descanso, nutrición, arquitectura postural, hábitos saludables, medicina preventiva, vitaminas y todo lo relacionado con calidad de vida y longevidad serán algunos de los temas centrales de la jornada.

El evento ofrecerá masterclasses, conferencias, espacios de networking y experiencias inmersivas, con momentos clave el viernes 3 y domingo 5 de octubre, cuando los asistentes podrán acceder a experiencias únicas y al contacto directo con los expertos.

Viernes 3 de octubre (18:30 hs) – Lanzamiento oficial con una MasterClass exclusiva:

“Activa tu juventud: el secreto del óxido nítrico”. y coctel con los doce speakers en un meet and greet que permitirá conectar con lo más profundo del programa.

Sábado 4 de octubre – Una jornada completa de conferencias científicas y prácticas sobre mitocondrias, ritmos circadianos, nutrición, salud ósea, motivación y neurolongevidad.

Domingo 5 de octubre – Cierre del evento al más alto nivel con encuentros exclusivos con los disertantes y charlas magistrales sobre metabolismo, biohacking y nutrición para la longevidad, capacidad reducida y con previa acreditación.

Expertos de clase mundial

El programa contará con la participación de 12 referentes nacionales e internacionales de primer nivel, entre ellos:

Dr. Christian Ubilla – Odontólogo especializado en Periodoncia y Medicina Biorreguladora.

Dr. Fernando Santana – Médico Cirujano, referente en Medicina Antienvejecimiento y fundador de Longevity Latam.

Dr. Mauricio Acevedo Miño – Cardiólogo con enfoque en salud preventiva y cardiometabolismo.

Dr. Mauricio Vela – Médico Integrativo especializado en Medicina General y Familiar, con formación en Medicina Ortomolecular, ANF Holistic Therapy y Somatic Experiencing.

Dra. Florencia Leinado – Médica especialista en Medicina Familiar, Medicina del Deporte y Estética Integrativa.

Josefina Kutscher – Kinesióloga chilena y fundadora de Arquitectura Corporal.

Dr. Pablo De Caso – Médico Clínico, Reumatólogo y especialista en Medicina Integrativa.

Lic. Sol Attie – Especialista en Nutrición Funcional, Cetogénica y Medicina Integrativa.

Dra. Carolina Crispino – Doctora en Medicina, especialista en Medicina Funcional y Salud Pública.

Lic. Marcos Apud – Psicólogo, biohacker y wellness coach, creador de la “Psicología de Innovación”.

Daniel Tangona – Coach y speaker argentino, referente en liderazgo y bienestar.

Pablo Giesenow – Abogado y deportista, símbolo de resiliencia y superación personal.

Las entradas son limitadas y ya se encuentran disponibles en la web oficial: foreveryoung.com.ar y en sus redes de instagram @foreveryoungsummit