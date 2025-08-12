El cuerpo de Diego Fernández Lima apareció en una casa al lado de una en la que vivió Gustavo Cerati. Cristian Graf es el principal sospechoso del homicidio. Adrián Farías fue compañero de ambos en el colegio y dejó un relato desgarrador.

Farías trabajó como camarógrafo de Rolando Graña en América y el conductor lo invitó a su programa para que cuente su experiencia.

“Era un colegio que recibía repitentes y gente echada de otros colegios. Mi división era conflictiva. De hecho, en tercer año, mis padres me sacan de ahí porque era intolerable. Muchos problemas de bullying y comportamiento”, empezó Adrián.

Los restos de Diego fueron hallados en la casa donde vivió Gustavo Cerati (Foto: redes sociales).

Agregó que ambos estaban en su curso: “Cristian era un muchacho tranquilo, bajo perfil. Le decían ‘El Jirafa’. No se metía en líos. Yo no era amigo de ninguno de los dos”.

“ME QUISO VIOLAR”, EL DESGARRADOR RELATO CONTRA DIEGO FERNÁNDEZ LIMA

Adrián Farías profundizó sobre Diego Fernández Lima. “Era bastante problemático. Alguna que otra vez lo he visto medio como pelearse con Cristian, pero no por provocaciones de Cristian. El otro era uno de los picantes del grupo”, aclaró.

Y luego contó un gravísimo hecho: “Tuve una situación con él. Intentó violarme en el baño. Yo estaba en segundo año, él era un año mayor porque era repetidor. Cuando paso a tercero, él repite y queda en segundo”.

“Había ingresado al baño a hacer mis necesidades y él entra atrás. En esa situación, se quiso aprovechar de mí. No sé cómo hice, pero me lo saqué de encima. Tuve la situación bloqueada durante mucho tiempo, pero con el psicólogo pude hablarlo. Mis viejos nunca lo supieron, se enteraron hace poco”, concluyó.