En el caso de Diego, el joven de 16 años que desapareció en Coghlan en 1984 y cuyos restos fueron hallados hace semanas en una casa que había alquilado Gustavo Cerati, el periodista Pampa Mónaco explicó en Mujeres argentinas por qué el culpable, si llegara a ser identificado, jamás irá preso.

“Es importante decir que todos hablamos de la casa de Cerati o de Marina Olmi, pero, en realidad, el cuerpo estaba en la casa de al lado. Esta casa sigue hoy en pie, en esa casa vive la misma familia, en realidad vive la mamá. Esa familia estaba compuesta por una pareja con dos hijos, un hombre y una mujer, son de apellido Graf”, detalló el periodista.

Los restos de Diego fueron hallados en la casa donde vivió Gustavo Cerati (Foto: redes sociales).

Según Mónaco, un nuevo testimonio aportó un dato clave: “Alejandro es el hombre, el hijo de esa familia, y un llamado ayer de un compañero de colegio de Diego a la Fiscalía da un dato que sería clave, que es que Alejandro Graf era compañero o amigo de Diego, y le decían ‘El Gallego’. Es más, hay un chat de los egresados de esa época en el que la noticia obviamente cayó como un baldazo de agua fría”.

“El ‘Gaita’ era Diego, el ‘Gallego’ es Alejandro, un hombre que vive en la zona, que es electricista del barrio y que hoy es el principal apuntado por el fiscal Martín López Perrando”, continuó Mónaco.

El periodista también explicó por qué no podrá ser condenado: “La Justicia argentina, nuestro Código Penal, no persigue in aeternum un delito… En el caso de condenas perpetuas, prescriben los delitos a los 15 años”.

Javier, hermano de Diego, el joven cuyos restos fueron hallados en la casa donde vivió Gustavo Cerati (Foto: captura de eltrece).

Por eso, si se confirma la identidad del asesino, la familia de Diego no verá a nadie en prisión. “Este hombre… vivió 41 años una mentira que se destapa fortuitamente”, cerró Mónaco.

