Pampa Mónaco contó en Mujeres Argentinas la sorpresiva actitud del principal sospechoso del crimen de Diego Fernández, el joven cuyos restos fueron hallados 41 años después en la casa donde vició Gustavo Cerati.

“Borró todos los datos, información y fotos de todas sus redes sociales, se ve venir el señalamiento público como posible responsable de la muerte de Diego Fernández”, informó el periodista.

EL LLANTO DE JAVIER, EL HERMANO DE DIEGO, CUYOS RESTOS FUERON HALLADOS EN LA CASA DE GUSTAVO CERATI

Javier, hermano de Diego Fernández Lima, el joven desaparecido en 1984 cuyos restos fueron hallados el 20 de mayo de este año a 60 centímetros de profundidad en el terreno lindero a la vivienda en la que Gustavo Cerati residió entre 2002 y 2003, se quebró en un móvil con Mujeres Argentinas.

“Busqué lo que pude pero en el 84 no había redes sociales ni nada, era complicado, nos acompañaron en ese momento algunos canales de televisión, mi viejo sentiría un poco de paz con sus restos, todos tenemos un poco más de paz ahora”, dijo emocionado.

Luego, Javier imploró que se investigue la muerte de su hermano: “Vamos a poder darle un adiós definitivo, pero queremos justicia, no sé quién fue, ¿por qué? Tenía solo 15 años. Para terminar con todo esto necesitamos justicia”.

LA ANGUSTIA DE JAVIER POR SU HERMANO HALLADO TRAS 41 AÑOS MUERTO

Los restos de Diego fueron hallados 41 años después de su desparición luego de que obreros demolieran la propiedad. Según las investigaciones, la última persona con quien estuvofue con su mamá, a quién le dijo que iba a lo de un amigo y no se lo volvió a ver más.

Su hermano, Javier, se mostró súper angustiado en una entrevista con el programa de María Belén Ludueña en eltrece: “Estamos todos mal, mi hermana vive en Posadas, vino y se fue el martes, queremos justicia por Diego. Mi papá murió en un accidente buscándolo”.

“Yo nunca lo asocié con la residencia de Gustavo Cerati pero mi cuñado Felipe y mi sobrino se contactaron con la fiscalía y ahí empezó toda esta locura, gracias a ellos”, comentó el hombre quien lloraba mientras hablaba y pidió “perdón” a los televidente.

