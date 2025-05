Paula Bernini, periodista y conductora de TN, denunció que fue víctima de una estafa virtual mientras disfrutaba de un viaje por Italia.

Según relató en sus redes sociales, le hackearon el homebanking y le vaciaron la cuenta donde cobra su sueldo. El ataque también afectó fondos que pertenecían a su papá y que ella planeaba usar para pagar tarjetas.

Paula Bernini en Italia. Crédito: Instagram/@paulabernini

Todo comenzó cuando recibió una alerta por movimientos sospechosos. “Llamé al banco y me dijeron que me quede tranquila, que era un error de sistemas”, explicó Bernini.

Sin embargo, su intuición la llevó a seguir insistiendo, y fue entonces cuando descubrió que el dinero había desaparecido.

Con angustia, compartió el mal momento con sus seguidores: “Hoy me metí para poder pagar las tarjetas y me di cuenta de que no tenía la plata. No puedo creerlo”.

A pesar del golpe, intentó transmitir calma y alertó sobre la importancia de cuidar los datos bancarios. “Esto no te arruina la vida, pero sí te hace pasar un mal momento”, concluyó.

QUÉ DIJO UN EXPERTO EN SEGURIDAD INFORMÁTICA SOBRE EL CASO DE PAULA BERNINI

El especialista Julio López, en diálogo con TN, explicó cómo podría haberse producido el hackeo bancario y ofreció recomendaciones clave para evitar este tipo de delitos.

“Ningún banco ni fintech te va a llamar por movimientos extraños. Tampoco te van a pedir claves ni datos personales por mail, mensaje ni redes sociales”, señaló.

También explicó que incluso si una persona entrega su usuario y contraseña, no se puede vaciar una cuenta sin el token de seguridad.

Ante este tipo de delitos, López detalló los pasos a seguir: “Cuando uno sufre una estafa debe hacer la denuncia ante la entidad financiera para que bloquee las cuentas. El reclamo se puede hacer por teléfono y el banco brindará un número para seguir el trámite”.