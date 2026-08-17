Cada tanto, un viejo truco casero vuelve a ganar popularidad en las redes sociales. Uno de ellos consiste en colocar clavos de olor en un limón, una práctica que muchas personas aprendieron de sus abuelos y que hoy vuelve a despertar curiosidad.

Aunque suele presentarse como un método natural para ahuyentar insectos o atraer buenas energías, la realidad es que sus efectos dependen del uso que se le dé y de las creencias de cada persona.

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Además, uno de los detalles que más llama la atención es que muchas recomendaciones indican utilizar exactamente siete clavos de olor. ¿Hay un motivo detrás de ese número?

¿Para qué sirve poner clavos de olor en un limón?

Uno de los usos más difundidos de esta mezcla es como repelente casero de mosquitos y moscas. Tanto el limón como el clavo de olor desprenden aromas intensos que pueden resultar desagradables para algunos insectos.

Poner clavos de olor un limón: para qué lo recomiendan y por que tienen que ser siete.

Sin embargo, especialistas señalan que no existe evidencia científica sólida que demuestre que un limón con clavos sea un repelente tan eficaz como los productos desarrollados específicamente para ese fin. Puede aportar un aroma agradable en el ambiente, pero su capacidad para mantener alejadas las plagas es limitada.

Para quienes deseen probar este método, la forma más habitual consiste en:

Cortar un limón por la mitad.

Clavar varios clavos de olor en la pulpa.

Colocarlo cerca de ventanas, puertas o sobre una mesa.

Reemplazar el limón cuando empiece a secarse o deteriorarse.

También es importante retirarlo antes de que aparezcan hongos o malos olores, ya que podría generar el efecto contrario y atraer otros insectos.

¿Por qué tienen que ser siete clavos de olor?

El uso de siete clavos de olor no responde a una explicación científica, sino a una tradición simbólica y esotérica muy difundida en distintos países.

Según estas creencias populares, el limón representa la limpieza y la purificación, mientras que el clavo de olor simboliza la protección, la prosperidad y el alejamiento de las malas energías.

En ese contexto, el número siete suele asociarse con la perfección, el equilibrio y la buena fortuna en diferentes tradiciones espirituales y religiosas. Por ese motivo, quienes realizan este tipo de rituales suelen introducir siete clavos de olor en la cáscara de un limón entero, sin cortarlo.

Poner clavos de olor un limón: para qué lo recomiendan y por que tienen que ser siete.

Luego lo colocan en lugares considerados estratégicos para la circulación de la energía, como:

La entrada principal de la casa.

Las esquinas de una habitación.

Debajo de la cama.

Cerca de un altar o espacio de meditación.

Estas prácticas forman parte de creencias populares y no cuentan con respaldo científico sobre sus supuestos efectos energéticos.

Cómo conservar el limón para evitar malos olores

Ya sea que se utilice por su aroma, como repelente casero o como parte de un ritual simbólico, es fundamental reemplazar el limón cuando comience a secarse o mostrar signos de descomposición.

Con el paso de los días pierde intensidad, puede desarrollar moho y generar malos olores. Por eso, quienes siguen esta tradición recomiendan cambiarlo periódicamente y mantener el ambiente limpio.

Si el objetivo es controlar la presencia de mosquitos o moscas, las medidas más efectivas siguen siendo eliminar recipientes con agua estancada, mantener la higiene del hogar y utilizar repelentes aprobados, especialmente en épocas de mayor circulación de insectos.