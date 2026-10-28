Sergio Dalma vuelve a la Argentina con su gira “Ritorno a Via Dalma”, un espectáculo que celebra los 15 años de su icónico proyecto musical y rinde homenaje a los grandes clásicos de la canción italiana. El artista español se presentará el 4 de noviembre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, como parte de un recorrido por cinco ciudades del país.

Segio Dalma

Fechas de Sergio Dalma en Argentina

30 de octubre: L2 Arena, Rosario.

1 de noviembre: Quality Arena, Córdoba.

4 de noviembre: Teatro Gran Rex, Buenos Aires.

6 de noviembre: Teatro Mercedes Sosa, Tucumán.

10 de noviembre: Arena Mardel Plata, Mar del Plata.

“Ritorno a Via Dalma”: un homenaje a los grandes clásicos italianos

Ritorno a Via Dalma es el álbum número 23 de su carrera y representa un nuevo regreso a las canciones italianas que inspiraron uno de los proyectos más importantes de su trayectoria.

Hace 15 años, con el lanzamiento de Via Dalma, el artista reinterpretó en español grandes clásicos italianos y conquistó a varias generaciones.

Ahora, Dalma retoma ese legado con un repertorio que recorre diferentes décadas, géneros y estilos, con canciones de autores fundamentales de la música italiana.

Entre los adelantos del nuevo álbum se encuentran “Entre tú y mil mares”, composición de Biagio Antonacci popularizada por Laura Pausini en 2000, y “Parole, Parole”, el clásico de 1972 asociado a Mina, una de las grandes referentes de la canción italiana.