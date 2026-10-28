Rata Blanca festejará sus 36 años en el Luna Park con un show que promete ser inolvidable

Rata Blanca vuelve al Movistar Arena de Buenos Aires para protagonizar una noche a puro hard rock. La banda argentina se presentará el sábado 5 de diciembre de 2026, en un show con el que buscará celebrar sus cuatro décadas de historia y despedir el año junto a sus seguidores.

El regreso a la Argentina llega después de una gira internacional que incluyó presentaciones en Europa, Estados Unidos y México. Además, el grupo cerró su paso por Colombia como cabeza de cartel del festival Rock al Parque, uno de los encuentros musicales destacados de la región.

Con Walter Giardino al frente, Rata Blanca volverá a uno de los principales escenarios porteños para repasar la trayectoria de una banda fundamental del rock pesado en español.

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Rata Blanca en el Movistar Arena: cuándo es el show y dónde comprar las entradas

El recital de Rata Blanca será el sábado 5 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires. Según la información difundida por la organización, las entradas se pueden adquirir a través del sitio oficial del estadio: www.movistararena.com.ar.

Además, los clientes de BBVA cuentan con la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés durante las distintas etapas de venta.

La presentación será una oportunidad para reencontrarse con el repertorio de una banda que marcó a distintas generaciones con sus canciones y su particular combinación de guitarras potentes, melodías y arreglos inspirados en la música clásica.

Rata Blanca: cuatro décadas de historia y clásicos del rock argentino

Fundada en 1987 y liderada por el guitarrista Walter Giardino, Rata Blanca construyó una identidad propia dentro del heavy metal y el hard rock en español.

"Esta banda logró ser un referente del género y seguramente habrá chicos que se fijan en nosotros como influencia", explica el líder de Rata Blanca. (Foto: Prensa)

Uno de los puntos de inflexión de su carrera llegó en 1990 con el lanzamiento de Magos, Espadas y Rosas. El álbum superó los cinco millones de copias vendidas en todo el mundo, según la información difundida por la banda, y consolidó un repertorio que trascendió generaciones.

Entre sus canciones más reconocidas se encuentran “La leyenda del Hada y el Mago”, “Mujer Amante” y “El camino del sol”, temas que se convirtieron en clásicos de su discografía.

A lo largo de su trayectoria, el grupo combinó la potencia del rock pesado con pasajes de música clásica y matices del folclore local, una propuesta que contribuyó a distinguirlo dentro de la escena musical latinoamericana.

La formación actual de Rata Blanca

La banda llega a esta nueva presentación con una formación integrada por músicos que sostienen su sonido característico. Actualmente, Rata Blanca está conformada por:

Walter Giardino: guitarra.

Adrián Barilari: voz.

Alan Fritzler: batería.

Juan Pablo Massanisso: bajo.

Danilo Moschen: teclados.

Su trayectoria también incluye reconocimientos y distinciones: de acuerdo con la gacetilla oficial, el grupo acumula 12 Discos de Oro, 10 de Platino y tres Doble Platino, además de dos nominaciones al Grammy Latino.

En los últimos años, recibió reconocimientos institucionales en Rosario y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por su aporte a la cultura y al rock argentino.

Con una carrera que atraviesa generaciones y canciones que siguen vigentes, Rata Blanca se prepara para volver al Movistar Arena el 5 de diciembre, en una noche que tendrá al hard rock argentino como protagonista.