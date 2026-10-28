Pitbull llegará por primera vez a la Argentina para presentarse en el Movistar Arena de Buenos Aires. El cantante y productor estadounidense dará un show el 13 de febrero de 2027, en el marco de su gira I’m Back Tour, con un repertorio que reúne algunos de los hits más populares de las últimas décadas.

Conocido mundialmente como Mr. Worldwide, el artista promete una noche a puro baile, con canciones que fusionan pop, música electrónica y ritmos latinos. El recital será producido por DF Entertainment y marcará su debut en el país, según el anuncio oficial.

Las entradas se venderán exclusivamente a través del sitio web del Movistar Arena, con una preventa para clientes de Banco Macro Visa y una instancia de venta general.

Pitbull. Foto: prensa

Pitbull en Argentina 2027: cuándo salen las entradas y cómo comprarlas

Los tickets para el recital de Pitbull estarán disponibles únicamente a través de la página oficial del Movistar Arena. La venta se organizará en dos etapas:

Preventa exclusiva: lunes 2 de noviembre de 2026, a las 10. Los clientes de Banco Macro Visa podrán acceder a hasta 9 cuotas sin interés.

Venta general: martes 3 de noviembre de 2026, a las 10, con la posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés.

El concierto tendrá lugar el sábado 13 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires. Por el momento, el anuncio oficial no detalla los precios de las entradas.

Los hits que Pitbull podría llevar al Movistar Arena

A lo largo de su carrera, Pitbull construyó un repertorio que trascendió fronteras y generaciones. Su propuesta musical combina bases electrónicas, pop y sonidos latinos, con canciones pensadas para las pistas de baile.

Entre sus primeros éxitos internacionales se encuentra “I Know You Want Me (Calle Ocho)”, lanzado en 2009, que impulsó su popularidad en todo el mundo. Antes, en 2004, había presentado su álbum debut, M.I.A.M.I., que incluía el tema “Culo”.

En 2011, el artista alcanzó el primer puesto del Billboard Hot 100 con “Give Me Everything”, junto a Ne-Yo, Afrojack y Nayer. A ese éxito se sumaron otros temas que dominaron las radios y las discotecas, como “International Love”, con Chris Brown; “Feel This Moment”, junto a Christina Aguilera; y “Timber”, con Kesha.

Su discografía también incluye canciones como “Fireball” y “Time of Our Lives”, además de colaboraciones con figuras internacionales como Jennifer Lopez, Enrique Iglesias y J Balvin.

Aunque todavía no se difundió la lista de temas del concierto en Buenos Aires, su trayectoria reúne canciones que convirtieron sus presentaciones en grandes fiestas musicales.

Pitbull y su I’m Back Tour: el regreso a los escenarios internacionales

El show en Buenos Aires se enmarca en una nueva etapa de actividad internacional para el cantante, que anunció su I’m Back Tour con Lil Jon como invitado especial en la gira.

La propuesta celebra más de dos décadas de carrera y reafirma el perfil de un artista que logró combinar géneros y llevar los ritmos latinos a públicos de todo el mundo.

Nacido en Miami y de raíces cubanas, Armando Christian Pérez comenzó su camino musical dentro de la escena del hip-hop antes de consolidarse como una de las figuras internacionales del pop bailable. Con el paso de los años, desarrolló un estilo reconocible por sus colaboraciones, sus estribillos pegadizos y su presencia sobre el escenario.

Su apodo, Mr. Worldwide, resume precisamente esa proyección internacional y una carrera en la que los éxitos se mantuvieron vigentes en fiestas, plataformas digitales y redes sociales.

Cuándo toca Pitbull en Buenos Aires

La cita será el 13 de febrero de 2027 en el Movistar Arena, en la Ciudad de Buenos Aires. El recital representa una oportunidad para que el público argentino disfrute en vivo de un repertorio que incluye algunos de los grandes hits del pop y la música urbana de las últimas décadas.

Con la preventa programada para el 2 de noviembre y la venta general prevista para el día siguiente, los seguidores ya pueden agendar las fechas para conseguir sus entradas y prepararse para una noche en la que no faltarán el baile y los clásicos de Mr. Worldwide.