El DJ y productor neerlandés Oliver Heldens se presentará este viernes 30 de octubre en Argentina

El regreso del artista se produce un año después de su última visita al país, cuando participó de Ultra Buenos Aires en 2025. En esta oportunidad, será el encargado de encabezar una fecha que marcará el inicio de una nueva etapa para ambas propuestas de la escena electrónica local.

Con más de 5.000 millones de reproducciones, Heldens desarrolló una carrera internacional a partir de «Gecko», el lanzamiento que lo posicionó en la escena global y contribuyó a consolidar su nombre dentro del house. A lo largo de su trayectoria, trabajó junto a artistas como Tiësto, David Guetta, Kylie Minogue y Armin van Buuren.

En paralelo, el neerlandés amplió su recorrido musical con HI-LO, su proyecto orientado a sonidos más cercanos al techno, con el que también logró reconocimiento dentro del circuito electrónico internacional.

La presentación del viernes reunirá a OASIS y PM Open Air en una fecha que combina el regreso de Heldens al país con el comienzo de una nueva temporada de eventos en Buenos Aires.