Kudai vuelve a Buenos Aires con su Harakiri Tour 2026, una gira que combina la nostalgia por los clásicos que marcaron a toda una generación con una nueva etapa musical.

El grupo chileno se presentará el jueves 12 de noviembre en Palermo Groove, donde promete una noche para cantar algunos de sus temas más emblemáticos.

Después de llenar el Estadio Obras en 2025, la banda regresa a la Argentina para reencontrarse con sus seguidores y repasar canciones como “Sin Despertar”, “Ya Nada Queda” y “Escapar”, que se convirtieron en himnos del pop-rock latinoamericano de los años 2000.

Las entradas para el recital están disponibles exclusivamente a través de Passline.

Kudai. Foto: prensa

Kudai en Buenos Aires: cuándo es el show y cómo comprar entradas

El recital de Kudai será el jueves 12 de noviembre de 2026 en Palermo Groove, ubicado en avenida Santa Fe 4389, en el barrio porteño de Palermo.

Las entradas se venden únicamente a través de la plataforma Passline.

El espectáculo formará parte del Harakiri Tour 2026, una propuesta que reúne los grandes éxitos de la banda con las canciones más recientes de su repertorio. La intención es combinar el recorrido por su historia con el presente artístico de un grupo que atraviesa una nueva etapa.

“Es momento de cantar a todo pulmón, ‘Sin Despertar’, ‘Ya Nada Queda’ y ‘Escapar’ y todos esos himnos que se quedaron grabados en nuestro corazón. ¡No dejes que te lo cuenten!”, expresó Kudai en la presentación del show.

Qué significa Harakiri, la nueva etapa musical de Kudai

El nombre de la gira está inspirado en “Harakiri”, uno de los sencillos que la banda lanzó en 2025 como adelanto de su próximo álbum de estudio.

La canción propone una mirada introspectiva sobre los conflictos internos, los cambios y la posibilidad de volver a empezar. Su concepto también dialoga con los distintos ciclos que marcaron la historia del grupo chileno.

La trayectoria de Kudai estuvo atravesada por varias etapas: su nacimiento en 2003, el receso anunciado en 2010, el regreso a los escenarios en 2017 y una nueva reunión en 2024, cuando volvió a presentarse con sus cinco integrantes.

Kudai. Foto: prensa

“Harakiri” retoma esa idea de ruptura y renacimiento como parte de una evolución personal y artística. Según explicó Diego Ramírez, productor artístico de la banda, la canción refleja cómo cada ciclo estuvo acompañado por cambios, pausas y nuevos comienzos.

El tema también se vincula con el Revive Tour 2024-2025, una gira que celebró la historia del grupo y su reencuentro con distintas generaciones de fans.

Kudai: la historia de la banda que marcó a una generación

Kudai nació en Chile en 2003, con una formación integrada originalmente por Nicole Natalino, Bárbara Sepúlveda, Pablo Holman y Tomás Manzi. El grupo se convirtió en uno de los referentes del pop-rock latinoamericano de los años 2000, con una estética y un sonido asociados a la cultura emo.

Su primer álbum, Vuelo, llegó en 2004, mientras que Sobrevive, publicado en 2006, consolidó su popularidad. Sus canciones abordaban las emociones, los conflictos personales y distintas problemáticas vinculadas con la juventud, temas con los que conectaron con miles de seguidores en América Latina.

En 2006, tras la salida de Nicole Natalino, se incorporó la cantante ecuatoriana Gabriela Villalba. Con ella publicaron Nadha en 2007, una etapa que representó una evolución en el sonido del grupo.

En 2010, Kudai anunció un receso indefinido. Sin embargo, en 2016 comunicó su regreso oficial con integrantes de la formación original, bajo la producción y dirección de Diego Ramírez.

La banda continuó desarrollando su propuesta musical y en 2019 viajó a la Argentina para grabar Laberinto, su cuarto álbum de estudio. Durante la pandemia, en 2020, lanzó Revuelo, un disco que presentó nuevas versiones de sus clásicos.

En 2024, el grupo anunció el Revive Tour, con el regreso de Gabriela Villalba y la reunión de los cinco integrantes vinculados con sus distintas etapas. El proyecto celebró más de dos décadas de historia y abrió una nueva etapa para la banda.

Actualmente, Kudai trabaja en un nuevo álbum de canciones inéditas, del que ya presentó los sencillos “Karma” y “Harakiri”. El próximo disco reunirá por primera vez a todos sus integrantes en un mismo trabajo.

Con este presente musical y un repertorio que atraviesa generaciones, Kudai prepara su regreso a Buenos Aires para el 12 de noviembre, en una noche que combinará nostalgia, nuevos sonidos y los clásicos que marcaron a sus seguidores.