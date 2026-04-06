UTAH acaba de dar un paso gigante en la escena electrónica argentina con el lanzamiento de “Mundo enfermo y triste”, un disco que no se conforma con los moldes clásicos del género y que pone en primer plano la crudeza del presente.

El álbum, compuesto por once canciones que funcionan como un solo cuerpo conceptual, propone un viaje intenso y sin concesiones.

Hay crítica social, experimentación sonora y una estética que dialoga de lleno con el ahora. Para Javier Núñez y Alan Mansur, los integrantes del dúo, la distopía dejó de ser ciencia ficción: “Está ocurriendo ahora”, sostienen desde su universo sonoro.

Un disco que incomoda y expande los sentidos

“Mundo enfermo y triste” es una obra ambiciosa, con influencias explícitas y letras que miran de frente la realidad. UTAH fusiona tradición electrónica, sensibilidad rockera y exploración experimental, logrando un sonido ecléctico y desafiante que mira tanto al pasado como al futuro.

El disco fue compuesto y producido íntegramente por el dúo, reafirmando su control creativo en cada etapa. La grabación se realizó durante 2025 entre su propio estudio y Viet Music House, mientras que la mezcla y el mastering estuvieron a cargo de Leandro Isaguirre.

Foto: prensa UTAH

El resultado es un álbum que busca incomodar, expandir y abrir preguntas. Cada track suma capas a una narrativa que oscila entre lo íntimo y lo político, reflejando el pulso de una época marcada por la incertidumbre.

De Rosario a Buenos Aires: una búsqueda sin fronteras

Formados originalmente en Rosario, UTAH encontró en Buenos Aires el terreno ideal para desarrollar su propuesta. Su música es una fusión entre lo orgánico y lo digital, entre la calidez de los instrumentos analógicos y la precisión hipnótica de las máquinas.

En vivo, el dúo despliega un formato híbrido que desarma las fronteras entre concierto y pista de baile. Performance, loops y texturas electrónicas se combinan para crear una experiencia única.

Foto: prensa UTAH

Un año clave y una proyección en ascenso

El 2025 fue un año bisagra para UTAH. Uno de los grandes hitos llegó cuando fueron elegidos para abrir el show de Justice en el Movistar Arena Buenos Aires, poniéndose frente a un público masivo y consolidando su lugar en la escena local.

Además, presentaron Mínima Histeria en La Tangente, estrenaron su formato 360° con batería híbrida en El Maquinal, participaron del ciclo Audiofílo en ArtLab (con un show posterior a la escucha de “Discovery” de Daft Punk, una de sus grandes influencias) y se subieron a escenarios como Niceto Club (Lado A) y Ciudad Cultural Konex en el Festival Refresco.

“Mundo enfermo y triste”: el pulso de una época

Con este nuevo disco, UTAH no solo reafirma su identidad artística: también construye una obra que captura el pulso de una época y lo transforma en sonido. La distopía ya no es un cuento del futuro: es la banda sonora del presente.