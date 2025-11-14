UTAH, el dúo rosarino integrado por Javier Núñez y Alan Mansur, cierra un año bisagra con un show especial en La Tangente el próximo 29 de noviembre, donde repasarán su repertorio, reversionarán canciones de distintas etapas y estrenarán material inédito de su próximo disco.

Será una presentación en formato live set e híbrido, con visuales renovadas y una puesta que promete sorprender incluso a quienes ya los vieron en vivo.

Un proyecto nacido en Caballito que fusiona lo analógico y lo digital

Aunque ambos vienen de distintas formaciones rockeras —Javier, del metal; Alan, del punk—, UTAH nació en 2019 en un departamento de Caballito (CABA), adonde se mudaron desde Rosario casi al mismo tiempo.

“Nunca habíamos tocado juntos, pero convivir hizo que empezaran a salir ideas a la noche y nos dimos cuenta de que teníamos varios temas”, contaron en la entrevista.

Foto: prensa UTAH

El nombre del proyecto surgió de la película Point Break:“El personaje se llama Johnny Utah. Era una peli que veíamos en VHS cuando éramos chicos. No tiene una explicación tan racional, simplemente nos sonaba bien y nos cerraba por todos lados”, aseguran.

Foto: @utahsomos

UTAH se define por una búsqueda que mezcla instrumentos, sintetizadores, loops, efectos digitales y batería electrónica. “Trabajamos entre el mundo orgánico y el digital. Somos una banda que prefiere no encasillarse: ni tecno, ni rock, ni electrónica pura. Somos nosotros. Eso es lo que buscamos”.

Influencias que van del industrial al trip-hop

Entre sus referentes mencionan a Justice, Nine Inch Nails, The Prodigy, Chemical Brothers, Daft Punk —especialmente Discovery— y Massive Attack.Este 2025 tuvieron, además, un hito central: fueron elegidos para abrir el show de Justice en el Movistar Arena, una experiencia que los posicionó frente a miles de personas y que marcó un antes y un después en su recorrido.

“Fue un honor enorme. Es una banda que fue crucial a la hora de armar este proyecto”, dicen.

Foto: @utahsomos

Un 2025 de crecimiento: EP, colaboraciones y shows clave

Este año consolidó a UTAH como una de las propuestas más renovadoras de la electrónica argentina:

Doble show con Winona Riders en el Konex , en enero.

Lanzamiento de Mínima Histeria , un EP producido junto a Francisco Cirilo (Winona Riders), que abrió una nueva etapa estética.

Presentación oficial en El Maquinal , con formato 360° y batería híbrida.

Participación en Audiofílo de ArtLab , con un show posterior a la escucha de Discovery de Daft Punk.

Y el ya mencionado show apertura de Justice.

Foto: @utahsomos

Además, continuaron girando por distintas provincias, ampliando su base de seguidores sin perder la identidad experimental que los caracteriza.

Qué esperar del show del 29 de noviembre en La Tangente

La presentación será la primera en La Tangente en carácter de show propio, después de dos participaciones anteriores en el venue.

“Va a ser un show distinto porque estamos reversionando temas que tocamos hace tiempo y sumando varios nuevos del disco que viene”, adelantan.

El espectáculo funcionará como:

Despedida del EP Mínima Histeria

Presentación de material inédito del próximo disco

Actualización del set con nuevas texturas, loops y visuales

Show extendido en formato híbrido y live set

“Nos gusta mucho el formato EP, las obras cortas. Pero este año se fueron juntando canciones y sentimos que era el momento de hacer un disco. El show va a anticipar ese universo sonoro nuevo”, aseguraron.

Foto: @utahsomos

Sueños, proyección y realidad: la mirada del dúo hacia adelante

Si bien no piensan aún en un estadio (“nos queda muy grande”, dicen entre risas), sí tienen claro que su proyecto tiene identidad y proyección.“Uno sueña, claro. Pero preferimos construir paso a paso. Sentimos que lo que hacemos puede conectar y que tal vez algún día llegue a ser masivo. Por ahora, lo disfrutamos”.

Foto: prensa UTAH

UTAH en La Tangente – 29 de noviembre

Entradas disponibles.

Show extendido, formato híbrido, adelanto del nuevo disco y despedida de Mínima Histeria.