La K’onga atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera.

Mientras celebra más de 500 millones de reproducciones en YouTube con su hit “Ya No Vuelvas”, la banda cordobesa sigue expandiendo su alcance y llevando el cuarteto a nuevos escenarios alrededor del mundo.

Con una agenda internacional en crecimiento, ya confirmaron su gira por Estados Unidos —con paradas en New York, Miami y West Palm Beach— y anunciaron nuevas experiencias como el “Crucero de la Música”, una propuesta que llevará su fiesta a altamar uniendo Argentina y Uruguay.

En este contexto de expansión constante, y en un 2026 en el que celebran 23 años de carrera, La K’onga no para de sumar fechas y proyectos que consolidan su lugar como uno de los fenómenos más convocantes del país. Sinónimo de encuentro, celebración y baile, la banda vuelve a Buenos Aires para reencontrarse con su público y hacer sonar los himnos que marcaron a generaciones.

Así, el 23 de junio el Movistar Arena se convertirá en una verdadera fiesta cuartetera, en una noche que promete energía, emoción y conexión total con el público.

La preventa de entradas estará disponible desde el jueves 19 de marzo a las 16hs, y la venta general desde el viernes 20 de marzo a las 16hs, a través del sitio oficial del Movistar Arena.

La Konga llevará su fiesta de cuarteto al Movistar Arena (Foto: cortesía Dale Play Live)

El presente de La K’onga se apoya en una historia reciente contundente: en 2025 hicieron temblar el Estadio Vélez con un show monumental, con invitados de lujo, una puesta imponente y un estadio colmado que no dejó de bailar en toda la noche. Ese show se sumó a una gira internacional que los llevó por Europa, Latinoamérica y hasta Tokio, marcando un nuevo hito para el género.

La K’onga es hoy fiesta y convocatoria. En 2023 agotaron Vélez en tiempo récord y en 2025 sumaron cinco Movistar Arena sold out, reafirmando su conexión con el público y su capacidad de llevar el cuarteto a una escala cada vez mayor. En plataformas digitales, el crecimiento es constante, con millones de reproducciones que siguen multiplicándose.

Con más de dos décadas de trayectoria, la banda representa la expansión del cuarteto a nivel nacional e internacional, llevando un género nacido en Córdoba a estadios, festivales y escenarios de todo el mundo. Dueños de hits que ya son parte de la cultura popular —como Te Mentiría, Otra Noche, Adicto, Latidos, El Mismo Aire y Cinco Minutos—, La K’onga sigue demostrando que su historia está lejos de detenerse.

LA K’ONGA: TOUR 2026

21.03 - FESTIVAL DEL NUEVO AGUARDIENTE - CATAMARCA, ARGENTINA

04.04 - QUALITY ARENA - CÓRDOBA, ARGENTINA

24.04 - DRAMMA TIMES SQUARE - NEW YORK, EEUU

25.04 - LA SCALA - MIAMI, EEUU

26.04 - LA NOCHE - WEST PALM BEACH, EEUU

23.06 - MOVISTAR ARENA - BUENOS AIRES, ARGENTINA

08.08 - ANTEL ARENA - MONTEVIDEO, URUGUAY